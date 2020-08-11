香港網友今晚號召「和你Sing」 多處出現示威者聚集抗議

有香港網友今晚發起「和你Sing」行動，香港多地出現示威抗議。（圖擷取自《立場新聞》臉書直播）

2020-08-11 22:27:07

〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國在香港強行實施《港版國安法》後使街頭示威抗議大減，不過昨天（8月10日）警方逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人後，有香港網友今晚6點半發起「和你Sing」行動，香港多地出現示威，有人手持今天的《蘋果日報》，也有人高呼「光復香港，時代革命」等口號；警方也在各地部署，並舉紫旗警告已違反《港區國安法》，隨後警方也進行鎮壓行動。

綜合外媒報導，九龍的商城「朗豪坊」今晚有示威者聚集，有人手持《蘋果日報》，也有人高舉「五大訴求，缺一不可」的手勢抗議，隨後香港警方在商場周邊派駐警力攔查路過民眾，隨後封鎖商場出入口、派遣近百名優勢警力進入，警告示威者可能違反限聚令，要求示威者離開，也警告現場記者若有人假冒身分將會被控罪。

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沙田的大型商城「新城市廣場」晚間也有示威，有民眾聚集在商城2樓舉著白紙以及《蘋果日報》進行抗議，香港警方隨後在晚間7點派出大批警力進入商場鎮壓，至少有3人被捕，其中1名男子據稱是沙田區議員丘文俊的義工，另一位身著急救員服裝的男子也被逮捕，但警方指稱，此人是因案被通緝。

旺角彌敦道晚間也有持續有民眾聚集，高喊「光復香港 時代革命」、「五大訴求」等口號，香港警方在晚間8點半舉出紫旗警告示威者恐違反《港區國安法》，並從砵蘭街一路推進，隨後突然衝鋒壓制部分示威者，在現場拉起封鎖線後還逐一盤查現場記者的記者證，揚言若有人冒充記者就會被警方起訴；目前旺角街頭仍部署相當多警力。

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