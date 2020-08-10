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    黎智英被捕 聯合國人權辦公室深表關切

    香港媒體大亨黎智英（見圖）等人今天被依「港區國安法」逮捕，聯合國人權辦公室對此表達深度關切，同時呼籲香港當局應確保法律不被濫用。（法新社）

    香港媒體大亨黎智英（見圖）等人今天被依「港區國安法」逮捕，聯合國人權辦公室對此表達深度關切，同時呼籲香港當局應確保法律不被濫用。（法新社）

    2020-08-10 19:29:08

    〔中央社〕香港媒體大亨黎智英等人今天被依「港區國安法」逮捕，聯合國人權辦公室對此表達深度關切，同時呼籲香港當局應確保法律不被濫用。

    聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在寄給路透社的回覆電郵中表示：「我們呼籲當局檢討這些案件，以確保逮捕行為不會影響（人民）行使國際人權法和香港基本法所保障的基本權利。」

    勞倫斯說：「我們再度呼籲當局監督並檢討國安法的實施情形，如有必要應加以修正，以確保這項法律不會被濫用於限制國際法和香港基本法所保障的人權。」

    英國外交部主管亞洲事務副部長亞當斯（Nigel Adams）今天也在推特（Twitter）上表示：「（我）對黎智英和其他6人在香港被捕深感憂心。」

    「媒體自由應受維護。現在有更多證據顯示，國安法被當成讓反對派噤聲的藉口。」

    香港警方今天上午逮捕了壹傳媒集團創辦人黎智英及其子黎見恩和黎耀恩，以及壹傳媒4名高層，包括行政總裁張劍虹、集團營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強和動畫總經理吳達光。

    警方隨後證實逮捕了7名男子，並指相關人士涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。

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