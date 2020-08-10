打臉？港今支持中國制裁美方 中聯辦曾笑：制裁只是鬧劇

香港特首林鄭月娥（左）及中國領導人習近平（右）。（路透）

2020-08-10 22:04:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府7日針對香港特首林鄭月娥等11名中共、香港前後任高官祭出制裁，讓中方今（10）日做出反制，將制裁11名「涉港表現惡劣」的美方人士。對此香港政府認為美方雙標又虛偽，將全面支持中方的制裁，不過昨日香港中聯辦曾經指出制裁只會淪為全世界笑柄，如今港方卻出現支持制裁行為，引發議論。

綜合外媒報導，中國外交部發言人趙立堅在下午舉行的例行記者會中，表示美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

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香港政府發言人指出，美國近月更偏離國際法和國際關係基本準則，無視香港發生的暴行，除了以人權、民主和自治為藉口，針對香港通過法案及宣布行政指令。發言人痛批，美國近日詆毀由全國人大常委會通過並在香港公佈實施的香港國安法，展露雙重標準及虛偽，也嚴重損害雙邊關係。

發言人也表示，美國制裁香港特首林鄭月娥等11名中共、香港前後任高官，是明目張膽、粗暴的干涉中共內政，行為卑劣、無恥。

發言人稱，香港市民和中國人民一樣感到憤慨，因此香港政府會全力支持中方制裁美方人士，也會全面配合執行，並依法跟進。

在此之前，香港中聯辦發言人曾經指出香港輿論多為譴責美方，而中方的表態則獲得喝采。發言人強調「主流民意證明美方制裁蠻橫無理，最後會淪為全世界笑柄」，認為制裁這種行為，是「笑話和鬧劇」。

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