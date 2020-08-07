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    川普開鍘！宣布制裁林鄭月娥等11名中港官員

    美國正式宣布制裁包含香港特首林鄭月娥在內的11名中國和香港官員。（彭博檔案照）

    美國正式宣布制裁包含香港特首林鄭月娥在內的11名中國和香港官員。（彭博檔案照）

    2020-08-07 23:00:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》報導，美國財政部7日宣布，援引總統川普上月14日發布的行政命令，正式制裁11名中國和香港官員，包括香港行政長官（特首）林鄭月娥，指控他們壓縮香港政治自由。

    財政部長努勤在聲明中指出，美國將制裁11名中港官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、香港維護國家安全委員會第一任秘書長陳國基，以及中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄。

    聲明中指控，林鄭月娥被制裁的原因是，「她在執行北京壓迫自由和民主程序上有直接責任」。11名被制裁的中港官員，將被凍結在美資產。此外，美方也強調，美國會與香港人民同在。

    然而，林鄭月娥上月31日談及被美國制裁時，強調自己在美國沒有資產，也沒打算造訪美國。

    川普上月簽署《香港自治法》，將針對中國壓迫香港異議者，對中國和香港涉事官員進行制裁，同時也發布行政命令，取消香港特殊貿易待遇及獨立關稅區地位。

    林鄭月娥上任以來，香港在「一國兩制」下享有的自由和自治每況愈下，包括去年強推「送中」法案引爆兩次百萬人遊行，之後延燒成「逆權」運動；今年更配合北京推動「港版國安法」，進一步大幅限制港人自由，引起美國等西方國家批評。

    美國政府上月才援引「2020年維吾爾人權政策法案」及「全球馬格尼茨基人權問責法」，制裁中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國等4名現任和前任高官。川普再就香港問題制裁中港官員，對北京帶來另一次重擊。

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