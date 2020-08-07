美將制裁林鄭月娥等中共黨官 羅冠聰：只是前奏

中國強行推動《港版國安法》，限縮香港政治自由，美媒《彭博》稍早釋出消息指出，美國總統川普將因此對中國官員進行制裁，其中包含香港特首林鄭月娥（見圖）。（法新社）

2020-08-07 22:33:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國強行推動《港版國安法》，限縮香港政治自由，美媒《彭博》稍早釋出消息指出，美國總統川普（Donald Trump）將因此對中國官員進行制裁，其中包含香港特首林鄭月娥，而制裁最快在24小時就會實施。消息指出，除了這些人還包含共產黨官員，但因還沒正式宣布，所以知情人士都以匿名方式透露消息。

《彭博》報導指出，根據3名知情人士透露，因為中國打壓香港政治立場不同的人士，限縮香港政治自由，因此根據美國總統川普上月簽署的行政命令，美國將會制裁中國官員以及其待在香港的盟友，其中就包含香港特首林鄭月娥。

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報導中提到，中國推動《港版國安法》後川普就不停威脅將舉措反制，因為中國實施《港版國安法》及打壓批評者，恐對受到「反送中運動」及武漢肺炎疫情夾擊的香港經濟造成更重大的影響。

報導舉例，香港日前禁止12名政治激進份子進入金融圈就職，還因貼文就逮捕4人，接連的行動顯現出《港版國安法》對北京力量的增強是多麼龐大。

報導認為，此次制裁代表川普又一次打擊中國，也讓他的選民看見他對中國的強硬態度。

「香港眾志」創黨主席羅冠聰也在臉書上PO文指出，從川普近期加速打擊中共用來散播假訊息的抖音海外版及微信來看，甚至讓香港失去特殊待遇後，「港交所勢將枯竭」。他表示，看來制裁林鄭月娥以及中共黨官「只是前奏」。

羅冠聰臉書全文

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