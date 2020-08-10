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    不滿遭美方制裁 中國宣布：制裁11名「涉港表現惡劣」美國人

    美國政府7日針對香港特首林鄭月娥等11名中共、香港前後任高官祭出制裁，引起中共政府跳腳。對此，中國外交部發言人趙立堅（見圖）今宣布，為反制美方，即日起制裁11名「涉港表現惡劣」的美方人士。（法新社資料照）

    美國政府7日針對香港特首林鄭月娥等11名中共、香港前後任高官祭出制裁，引起中共政府跳腳。對此，中國外交部發言人趙立堅（見圖）今宣布，為反制美方，即日起制裁11名「涉港表現惡劣」的美方人士。（法新社資料照）

    2020-08-10 18:44:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府7日針對香港特首林鄭月娥等11名中共、香港前後任高官祭出制裁，引起中共政府跳腳。對此，中國外交部發言人趙立堅今（11日）宣布，為反制美方，即日起制裁11名「涉港表現惡劣」的美方人士，但制裁內容並未做詳細說明。

    中國外交部今下午舉行例行記者會，有記者就美國制裁多位香港官員等相關內容提問。對此，趙立堅表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

    趙立堅並宣布，針對美方錯誤行徑，「中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比歐、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格甚曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁」。

    其中盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）及史密斯（Chris Smith）等3人，更在一個月內遭中方「二度制裁」。但有關中方制裁令的詳細內容，趙立堅並沒有做詳細說明。

    美國財政部長7日發聲明表示，美國將制裁11名中港官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、香港維護國家安全委員會第一任秘書長陳國基，以及中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄。

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