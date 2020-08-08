川普鼓吹買「美國貨」 自家品牌網店僅1/3美國製造

賓州一家「川普商店」實體店2月營業狀況。（美聯社檔案照）

2020-08-08 22:31:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，積極鼓勵民眾買在美國製造的「美國貨」，不過，美國媒體CNBC在7日披露，過去3年以「川普」為品牌的網路商店Trump Store，為川普帶進超過150萬美元的收入，但是「川普商店」販售的物品中，「美國貨」僅佔約1/3。

TrumpStore.com是「川普集團」（Trump Organization）成立的官方網路零售商店，「今日美國」2018年曾揭露，該網站2017年成立第一年為川普帶來10.7萬美元收入；另外根據白宮上月底公佈的總統財務報告，「川普商店」去年收入增加到93萬美元，2018年為52萬美元；換言之，川普品牌網路商店3年來讓川普口袋進帳155萬7000美元（4500萬台幣）。

請繼續往下閱讀...

不過，CNBC記者檢視到7日為止的TrumpStore.com網站上陳列之商品，「美國製造」系列商品有100多件，但是，另外180件商品的產地標示為在蘇格蘭、法國或者義大利製造，或者「在美國修飾」，有些甚至完全沒標出產地。

這些銷售數據尚不包括「川普商店」實體店的營收。紐約、賓州都有「川普商店」實體店。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法