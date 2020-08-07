印度加入印太行列 學者：可能取代中國成為下個世界工廠！

中印關係惡化，當局封殺中國APP，總理莫迪更表示要註銷其微博帳號，宣示與中國劃清界線。（路透）

2020-08-07 21:04:26

〔即時新聞／綜合報導〕中印因為邊界問題關係惡化，印方人民掀起排華運動，政府也祭出下架中國APP等政策，總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）更公開表示要註銷其微博帳號，顯然已在美中對峙中選擇美方。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，印度成了美國執行印太戰略中最前緣的國家，在這樣的戰略下，印度可能取代中國成為下一個世界工廠！

謝金河日前在臉書上分析印度立場，首先他提到鄧小平在1978年結束文革，當時正值美蘇冷戰，中國和蘇聯關係破裂，中蘇雙方部署了重兵提防對方，中國開始謀求與非社會主義陣營的美國發展關係。在前任美國國務卿季辛吉（Heinz Alfred Kissinger）秘密訪華和中美建交後，中國走上改革開放道路，也逐漸成為美國在亞洲信賴的盟友，這是中國經濟大起的重要轉折點。

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謝金河表示，印度在過去30年是明顯靠攏中國的，莫迪自2014年執政就與中方保持友好，中國的產品在印度可以說是隨處可見。但這次邊界問題讓中印雙方關係破裂，政府封殺中國APP，加上民間發起排華、抵制中貨、焚燒習近平肖像等，這些就是印度對美國的「投名狀」，宣示與中國劃清界線，在美中對峙中正式選邊站，這樣的情況和鄧小平當年的作為有異曲同工之妙。

謝金河認為，印度正式加入印太行列，在這個國際戰略下，印度可能成為下一個世界工廠。但他也表示，過去30年很多企業都看好印度市場，但沒有想像中容易，不過印度加入印太行列可能是印度蛻變的起點。

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