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    美中兩強對峙 羅冠聰：將演化為全球圍堵中國

    羅冠聰今日預言，「在可預見的未來，中國的外交壓力將由『中美』兩強對峙，演化成為『全球圍堵』，愈來愈多民主國家會加入抵制、制裁中共的行列。」（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    羅冠聰今日預言，「在可預見的未來，中國的外交壓力將由『中美』兩強對峙，演化成為『全球圍堵』，愈來愈多民主國家會加入抵制、制裁中共的行列。」（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

    2020-07-30 23:14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民派本土政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰，在港版國安法實施後離開香港，投入港人抗爭的國際線工作。他今（30）日在臉書發文分析「歐洲戰線」，並預言「在可預見的未來，中國的外交壓力將由『中美』兩強對峙，演化成為『全球圍堵』，愈來愈多民主國家會加入抵制、制裁中共的行列。」

    羅冠聰今天在臉書指出，「繼德國反制中國，歐盟同步回應，全球對華政策料漸趨強硬」，德國外長馬斯（Heiko Maas）宣布停止向香港出口敏感物資、取消引渡條例等後，歐盟昨日亦出手，除了複檢引渡協議外，亦限制向中國出口敏感技術，尤其是可用於鎮壓的設備與監控技術。

    另外，歐洲議會早在6月就通過一個無約束力動議，建議成員國跟進多項項目，包含向中港實施出口管制電子監控技術、考慮把中國告上國際司法法庭（ICJ）、完成歐盟版《馬格尼茨基法》，並制裁侵犯人權和打壓香港示威的中國官員等等。

    羅冠聰再指出，而在亞洲，日本跨黨派亦設立「對中政策」聯盟，建議針對中國的侵害人權者，實施凍結資產、禁止入境等對華強硬方案，明顯見到全球各地的民主國家都積極面對「中國威脅」。

    「過去一年，美國對華強硬路線一直被視為『單邊主義』的兩強對峙，即使香港局勢極為嚴峻，似乎其餘民主國家都未有積極回應。」羅冠聰表示，「然而，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發、中國戰狼外交失控、國安法危及外資後，很明顯民主國家感受到中共威權擴張絕非虛言，立場日益強硬，包圍網逐漸收窄。」

    「在可預見的未來，中國的外交壓力將由『中美』兩強對峙，演化成為『全球圍堵』，愈來愈多民主國家會加入抵制、制裁中共的行列，並會以香港、新彊議題作為政治行動的橋頭堡。」羅冠聰表示，「國際戰線刻下最重要的工作是凝聚共識，拉攏未起步的國家，然後讓已有對華強硬形成箭頭指標，結起一個國際包圍網。唯有中共無法再以商業利益收賣民主國家後，香港才會出現轉機。」

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