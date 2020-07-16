印媒：中國拒從班公錯湖撤離 印度增加坦克部署

印度與中國在完成拉達克第一階段的部隊後撤之後，雙方在第二階段撤離遇到障礙，印度指控中國拒絕從班公錯湖（圖）第4指撤離。（美聯社檔案照）

2020-07-16 23:23:20

〔中央社〕印度與中國在完成拉達克第一階段的部隊後撤之後，雙方在第二階段撤離遇到障礙，印度指控中國拒絕從班公錯湖第4指撤離，導致印度陸軍高度戒備，增加當地坦克部署。

印度與中國軍方14日於拉達克（Ladakh）東部邊境中印控制線舉行長達14、15個小時的第4次軍團指揮官會議後，印度陸軍今天發表簡短聲明，雙方高階指揮官檢視第一階段撤離的進度，並討論完全脫離對峙接觸的進一步措施。

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印度陸軍在聲明中強調，雙方仍致力達成完全脫離對峙接觸的目標，只是這個過程很複雜，需要不斷驗證檢視。雙方正透過外交和軍事層級的定期會議來推動此一目標。

印度快報（Indian Express）認為，印度陸軍的聲明暗示中印在解決僵局問題上，還需要在外交與軍事層面進行更多對話。目前雙方在拉達克東部的對峙僵局已進入第12週。

印度執政黨國會議員擁有的Zee News今天指出，雙方在第二階段撤離的僵局，在於中國部隊拒絕從班公錯湖（Pangong Tso）所占領的第4指區域撤離。中國部隊已在當地構築了掩體、臨時哨站等建築物。

當地人將班公錯延伸出的刺狀山脊命名為「指」（finger），班公錯有8個指。當地媒體報道稱，到目前為止，印度一直控制著1到4指，而中國則控制了5到8指，這也是常發生對峙的地區。

Zee News報導說，未來幾天，印度和中國在拉達克的中印實際控制線沿線的局勢可能加劇，印度陸軍處於高度戒備，並在拉達克東部中印實際控制線沿線增加部署毗濕摩（Bhishma，俄製T-90坦克的印度版）坦克，以抵禦中國解放軍的任何威脅。

此外，印度陸軍已在拉達克東部中印實際控制線附近部署約6萬名士兵及阿帕契（Apache）攻擊直升機、蘇愷戰機、契努克（Chinook）重型運輸直升機和自製魯德拉（Rudra）武裝直升機。

消息人士透露，在印度與中國部隊於第一階段完成在加萬谷（Galwan Valley）、溫泉（Hotsprings）和高格拉（Gogra）的後撤之後，印度一直要求中國部隊從班公錯湖第4指和德普桑（Depsang）等地區撤離。

為鼓舞前線士兵士氣，繼印度總理莫迪前往前線視察後，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）也預訂於17、18日訪問拉達克及查摩與克什米爾（Jammu & Kashmir）等與中國和巴基斯坦發生衝突的前線。

此外，印度陸軍北方司令部指揮官約希（Yogesh Kumar Joshi）已抵達新德里，很快將向總理莫迪和其他高層官員簡報中印實際控制線的最新局勢。

印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）為首的中國研究小組（China Study Group），今天也重新審視了第4次軍團指揮官會議的談判結果。

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