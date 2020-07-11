糗！印網瘋傳中印衝突共軍死亡名單 結果是水滸傳108條好漢

印度網友疑將中國網惡搞的圖文信以為真，流傳一份寫有「職位」及姓名的中國108人名單，質問是不是中國在邊境衝突中的傷亡名單。（擷取自推特）

2020-07-12 00:16:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國、印度軍隊上月在邊境加勒萬河谷發生致命衝突，雙方都傳出有人陣亡，不過中國始終沒有公布明確的傷亡人數。對此，印度網友日前流傳一份以英文書寫、共有108個中國人名的死亡名單，結果仔細一看，竟是知名小說《水滸傳》中的108條好漢。

中國、印度邊境爆發衝突後，兩國網友在推特上筆戰不斷。中國網友批印度醫療技術落後，導致官兵陣亡；而印度網友則是反嗆中國，不敢透明公布實際傷亡人數。近日，有不少印度網友疑將中國網惡搞的圖文信以為真，流傳一份寫有「職位」及姓名的中國108人名單，質問這是不是中國在邊境衝突中的傷亡名單。

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不過，攤開名單一看，第一人赫然是《水滸傳》中的「宋江」，細看名單，其他人也全部都是《水滸傳》中的108條好漢。而所謂的「職務」，其實就是小說中角色的「綽號」。

名單在印度網友推特上大量被傳發，甚至有人翻譯成英文名字。而中國網民、媒體則是以之大加譏諷。部分印度網友發現被騙後，已經將相關貼文刪除。

消息轉至PTT後，台灣鄉民也說，「印度這次真的被釣到」、「覺得是五毛故意散佈」、「被中國網路故意放的假名單騙了」、「看名字就笑出來了」、「習維尼是高俅還是宋徽宗？」、「真的很逗」。

名單在印度網友推特上大量被傳發，甚至有人將其翻譯成英文名字。（擷取自推特）

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