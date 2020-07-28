武漢肺炎》首次大規模銳減 今年麥加朝覲最多1萬人

沙國工作人員在為一年一度的朝覲做準備。（美聯社）

2020-07-29 00:31:14

〔即時新聞／綜合報導〕全世界穆斯林最大規模的聚會「麥加朝覲」將於當地時間7月28日晚上開始，為期6天，而為了防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），沙烏地阿拉伯今年只允許最多10000名穆斯林參加；1/3的名額保留給本國民眾，2/3則開放給「已住在沙國境內」的外國遊客。這也是1000多年以來，朝聖人數首次大幅度的銳減。

《美聯社》 報導，25歲的馬來西亞穆斯林，法汀·達德（Fatin Daud）是少數被抽中的幸運兒之一，她受訪時表示，沙國衛生部官員對她做了病毒檢測，要求她自我隔離1個星期，並發給她一個電子手環，以追蹤她的行徑。之後她又被轉移到麥加的一間旅館進行隔離，做完這一切之後，才能參與朝覲。

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沙烏地阿拉伯也為今年的朝覲增加了許多規定，例如，今年的朝聖者年齡必須介於20至50歲間、朝覲過程必須配戴口罩、只能飲用事先裝好的滲滲泉水（麥加禁寺裡的聖水）、用於除魔儀式的鵝卵石在分配前也會經過消毒與包裝。

身為聖地麥加的監護國的沙烏地阿拉伯從朝聖活動中受益匪淺，除了能保持對伊斯蘭教諸國中的影響力，成千百萬的朝聖者還能為沙國帶來大量的財富：許多朝聖者可能縮衣節食一輩子以存下往麥加朝覲的旅費，而沙國每年就因此獲得數十億美元的收入。但今年沙國將為所有朝聖者的例行開銷買單，不僅提供食宿，還有交通以及醫療保健等費用。

至麥加朝覲是伊斯蘭教規定的「五功」之一，每位經濟與身體狀況良好的穆斯林，一生中必須至少朝覲一次。2019年的朝覲約有250萬人參加。

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