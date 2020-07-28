武漢肺炎》日本今激增980人確診 第2次單日逾900人

日本武漢肺炎疫情持續惡化，今天（7月28日）截至日本時間晚間9點（台灣時間8點），已新增965人確診，為爆發疫情以來第二次單日突破900人確診，目前已累計3萬2941人確診，1014人死亡。（路透）

2020-07-28 22:00:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續惡化，今天（7月28日）截至日本時間晚間10點30分（台灣時間9點30分），已新增980人確診，為爆發疫情以來第二次單日突破900人確診，與7月23日的最高紀錄僅差1人，目前已累計3萬2956人確診，1015人死亡；其中愛知縣今天確診110人，首度單日確診突破100人，東京都今日266人確診，維持超過單日200人。

根據《NHK》報導，東京都今天（28日）確診266人，而東京首都圈三縣千葉、神奈川與埼玉依序有23人、33人與55人確診，其中埼玉縣的身障人士輔導設施「太陽之里」爆發群聚感染，包含職員與被輔導者共計有7人相繼確診。

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關西地區的大阪府今天更新增155人確診，其中有104人感染路徑不明，再次更新7月24日的149人確診，成為單日確診最多紀錄，京都府今天也新增31人，成為疫情爆發以來單日最多紀錄，而兵庫縣則新增33人確診；中部經濟重鎮愛知縣的疫情也惡化，今天新增更一舉新增110人確診，單日確診首度突破百人大關，九州北部的福岡縣今天也新增54人。

根據《共同社》報導，由於這波疫情的感染者大多為年輕人，且重症較少，日本政府多次表態，認為現在的情況與4月不同，疫情未達到發布「緊急事態宣言」的程度；不過目前官方打算調整判斷疫情嚴重的標準，初步規劃重症患者人數、可以用空病床數量等數據作為判斷指標，後續將在7月31日的對策小組會議討論。

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