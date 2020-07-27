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    中國營造與美國開戰氣氛 北京居民老實說：一打就敗

    2020-07-28 00:53:34
    美軍近期在中國南海軍演，引發中國關注。（法新社檔案照）

    美軍近期在中國南海軍演，引發中國關注。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍27日派出2架軍機逼近中國領海基準線，北京市27日罕見貼出空襲告示，而上海早在5天前（22日）就已事先開始進行戰爭人口安置演練，專家認為，中方透過控制民眾情緒來達到目的，不過，北京卻有當地居民表示，「其實，他（政府）也知道打不了仗，因為一打就敗。」

    美軍26日靠近中國領海基線，北京市27日罕見大動作張貼空襲告示。（圖取自微博）

    美軍26日靠近中國領海基線，北京市27日罕見大動作張貼空襲告示。（圖取自微博）

    北京市人民防空辦公室在7月23日曾召開工作調度會議，安排防空宣導活動，而美軍26日逼近中國領海基準線後，中國民眾27日相繼在微博表示，北京市海淀區人民防空辦公室大動作在公共場所張貼「聽到警報後如何做到快速進入人防工程戰時」、「人民防空知識」等空襲告示，格外引發中國民眾注意。

    根據《自由亞洲電台》報導，北京市海淀區上週六（25日）還響起空襲警報，政府下令民眾必須服從指揮進行空襲演練，北京居民認為，官方刻意營造戰爭氛圍，造成許多居民對相關告示、標語感到恐慌，進而深信政府的宣傳，以為美國空軍會發動突襲，對北京城進行轟炸。

    北京居民認為，中國政府心知肚明無法開戰，因為一打就敗。（路透檔案照）

    北京居民認為，中國政府心知肚明無法開戰，因為一打就敗。（路透檔案照）

    北京市民吳先生對此表示，當局是在嚇唬老百姓，想藉此激發民眾的愛國情操，順便讓美國引發公憤，讓人民做好打仗的準備，「（政府）意思是美國要跟咱們開戰了。其實，他（政府）也知道打不了仗，因為一打就敗。（打仗）跟老百姓也沒多大關係，政府這麼一宣傳，老百姓都很緊張。」

    此外中國政治學者孫濱也提到，中國其他地區也看到類似宣傳，在東南沿海有些地方開始公告關於退役的海軍人員、空軍人員包括他們的家屬，要前往社區或居民委員會備案，意思是這些人可能隨時會重返部隊，而中國政府時常透過這種手法控制民眾的情緒，進而達到官方想要的目的。

    中國近年積極發展南海軍事部署，引發美國與周邊國家關切。(路透檔案照)

    中國近年積極發展南海軍事部署，引發美國與周邊國家關切。(路透檔案照)

    北京獨立學者查建國認為，中美新冷戰已經展開，兩國雖不會發生大規模戰爭，但可能在南海「擦槍走火」，查建國說，美國對伊朗、北韓動武前都會深思熟慮，對中國也不例外，不過一旦在南海發生武裝衝突，對往後的局勢也會有深遠的影響。

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