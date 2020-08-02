竇娥冤再現？夏天最熱三伏天 中國狂降農曆「六月雪」

中國青海三伏天農曆6月降下大雪，讓中國網友感到訝異。（圖取自微博）

2020-08-03 00:47:18

〔即時新聞／綜合報導〕「三伏」在華人文化圈中被視為一年中最炎熱的時期，不料中國竟然在農曆6月的這段時間狂降大雪，罕見的景象發生在青海省，雪勢大到當地瞬間變成雪白世界，不少中國網友直呼「竇娥冤再現？」

根據中國《青海新聞網》報導「罕見！青海三伏天出現降雪」，青海官方部門察覺到天有異象，7日30日8時至31日8時，當地的玉樹州大部分地區發生明顯的降水天氣現象，但是在清水河鎮卻極為罕見地在「三伏天」出現猛烈的降雪天氣。

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據了解，清水河鎮在30日晚間8點時開始下雨，入夜後雨勢較強，官方認為，這導致當地的氣溫持續下探，緊接著發生雨夾雜著雪的天氣現象，直至31日上午8點，已經完全變成降雪，整個過程降水量達到20.3毫米，積雪深度厚達1公分。影片顯示，當地民眾開車還必須開啟雨刷，以免雪阻擋視線。

當局研判，受到低氣壓與副熱帶高壓共同影響，玉樹州今年入汛以來持續性降水，幾乎不見晴天好天氣，導致當地在盛夏季節氣溫較歷年平均偏低，推測這是清水河鎮出現降雪天氣的其中1個原因，當地氣象台數據顯示，玉樹州天氣較為複雜，官方正在加強監測天氣狀況。

《北京日報》報導，7月28日下午3時左右，北京市民驚訝發現窗外竟「白雪紛飛」，這種奇妙的現象持續5至6分鐘，拿出手機錄影，中國網友議論紛紛「農曆六月...這是真正的六月雪呀！」不過，中國氣象專家說，應是夏季強對流常出現的「霰」，成因與雪不同，是由不規則形狀的細小冰粒組成，容易讓人誤認為是下雪了。

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