「防止台灣遭進犯法案」內容曝光 美3條件對中國動武

2020-07-30 00:56:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國企業研究所AEI研究員馬明漢（Michael Mazza）29日撰文，揭示共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）提出的「防止台灣遭進犯法案」（the Taiwan Invasion Prevention Act）當中的3項美方對中動武條件，馬明漢認為，該法案有助於使美國的對中戰略更為清晰，但不少人認為總統川普應該要有更多作為。

馬明漢在「國會倡議使美國轉向戰略清晰」文章中指出，美國「防止台灣遭進犯法案」（the Taiwan Invasion Prevention Act）當中的「武力授權（AUMF）」規範是：

美國總統有權動用美國武裝部隊，並採取總統認為必要和適當的其他措施，以保護台灣免受下列情況的影響：

（1）中共軍事力量直接對台進行武裝攻擊並對抗台灣軍隊。

（2）中國軍隊在台灣有效管轄範圍內佔領領土。

（3）在台灣有效管轄範圍內的台灣軍力或平民的生命遭受殺害，或面臨迫在眉睫的死亡危險。

馬明漢認為，這些「武力授權（AUMF）」規範中的條件提醒人們想起1955年的《台灣決議案》，當時美國國會授權美國總統可以在其認為有必要時，出動美軍前往台灣、澎湖群島等地，幫忙防衛這些地區，而「防止台灣遭進犯法案」也提到，美國政府的立場應消除戰略歧義，總統應該公開聲明，「保護台灣免受中國行動影響是美國的政策」。

馬明漢提到，法案還採取其他措施來加強台灣安全，例如指示國防部長、國務卿發起安全多邊對話，討論、規劃潛在的軍事對抗方案，並尋求台灣與美國盟友進行聯合軍演，該法案還鼓勵五角大廈重啟1950年至1979年時期的「台灣巡邏隊」，讓美國軍艦定期在台海巡航。

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