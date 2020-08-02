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    慘了！哈格比颱風直撲長江流域 中國警報狂連發

    輕度颱風哈格比預估將掠過台灣、直撲中國長江下游。（圖取自中央氣象局）

    輕度颱風哈格比預估將掠過台灣、直撲中國長江下游。（圖取自中央氣象局）

    2020-08-03 00:42:55

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第4號颱風「哈格比」（Hagupit）今（3日）起逐漸靠近中國，預計晚間將從福建、浙江一帶登陸後，就會侵襲水患嚴重的長江流域，中國政府對此急發颱風警報，同時發布防汛防颱風Ⅳ級應急響應。

    中國中央氣象台預測，颱風「哈格比」將於3日夜間在浙江南部到福建北部一帶沿海登陸，接著持續朝西北方移動，4日下午就會侵襲長江流域，中國中央氣象台2日晚間6點已經發布颱風藍色預警，颱風帶來的強降水不排除有可能引發山洪、地質災害。

    中國官媒《中新社》報導，中國官方預估颱風「哈格比」將在福建東北部沿海、江蘇東南部等地降下大雨，江蘇更有可能發生大暴雨，經中國國家防汛抗旱總指揮部、應急管理部、水利部、自然資源部、中國氣象機構聯合開會討論後，決定緊急啟動防汛防颱風Ⅳ級應急響應，全力監測長江各區段水位變化。

    中國https://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/202008/t20200802_12188975.shtml報導，中方認為，颱風「哈格比」體型小、移動速度快，在3日下午開始，中國陸地將逐漸受到颱風風力與降雨影響，適逢大潮，官員已經開始在做最壞打算，浙江省政府已經下令24小時監視容易山洪暴發的脆弱區域，同時嚴密監控颱風動向。

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