美國派出軍機、軍艦進逼上海！距離比台北到台中還近

〔即時新聞/綜合報導〕美國軍機近期加大巡弋中國周邊海域頻率,今天美方再派軍機與軍艦逼近上海,被中方高度關注,中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台(SCS Probing Initiative)推特指出,這可能是美軍機近期飛離中國最近的一次,僅有41.3海里(約76.5公里)。經換算,該距離相當於台北至苗栗的直線距離。

中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台(SCS Probing Initiative)推特連日公布多起美國軍機航行軌跡圖,該帳號今天表示,今天(26日)上午美國海軍EP-3E電偵機及美國空軍E-8C聯合星(J-STARS)偵察機再度現蹤巴士海峽,朝南海方向前進,這已是美軍機連續第12天現蹤巴士海峽,向南海進行偵察。

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台也提到,美國今天中午12點派出P-8A反潛機在上海附近海域執行任務,下方還有裴拉塔號驅逐艦(USS Rafael Peralta)航行,該帳號推測,這起事件或許是美方的聯合行動。

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台晚間繼續指出,美軍該架P-8A反潛機不斷在中國東海岸巡弋,在下午2時許,一度距離中國領海僅有41.3海里(約76.5公里)的距離,該帳號表示,這可能是美國偵察機近期飛離中國最近的一次。

Update: P-8A (#AE68A2) kept patrolling alongside #China's east coast, operated about #41NM off the baseline, July 26.

That might be the closest the #US surveillance aircraft has reached recently. https://t.co/wkhZP87wTX pic.twitter.com/ZNI3nm9pkk