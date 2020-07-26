美國派出軍機、軍艦進逼上海！距離比台北到台中還近

2020-07-26 20:30:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍機近期加大巡弋中國周邊海域頻率，今天美方再派軍機與軍艦逼近上海，被中方高度關注，中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）推特指出，這可能是美軍機近期飛離中國最近的一次，僅有41.3海里（約76.5公里）。經換算，該距離相當於台北至苗栗的直線距離。

中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）推特連日公布多起美國軍機航行軌跡圖，該帳號今天表示，今天（26日）上午美國海軍EP-3E電偵機及美國空軍E-8C聯合星（J-STARS）偵察機再度現蹤巴士海峽，朝南海方向前進，這已是美軍機連續第12天現蹤巴士海峽，向南海進行偵察。

中方計算，美方軍機今天一度距離上海僅41.3海里。（圖取自SCS Probing Initiative）

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台也提到，美國今天中午12點派出P-8A反潛機在上海附近海域執行任務，下方還有裴拉塔號驅逐艦（USS Rafael Peralta）航行，該帳號推測，這起事件或許是美方的聯合行動。

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台晚間繼續指出，美軍該架P-8A反潛機不斷在中國東海岸巡弋，在下午2時許，一度距離中國領海僅有41.3海里（約76.5公里）的距離，該帳號表示，這可能是美國偵察機近期飛離中國最近的一次。

「南海戰略態勢感知計畫」推特

Update: P-8A （#AE68A2） kept patrolling alongside #China's east coast, operated about #41NM off the baseline, July 26.

That might be the closest the #US surveillance aircraft has reached recently. https://t.co/wkhZP87wTX pic.twitter.com/ZNI3nm9pkk — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） July 26, 2020

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