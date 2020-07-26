面對中俄太空威脅 英國將增強因應能力

英國政府25日指出，面對俄羅斯及中國在太空中的威脅，英國將會增強因應能力。（歐新社）

2020-07-26 17:36:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國近期除與中國關係緊張之外，俄羅斯的衛星投射測試，亦引起英方擔憂。對此，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日指出，面對俄羅斯及中國在太空中的威脅，英國將會增強因應能力，並將其作為政府評估外交、安全及國防政策的一部分。

據《路透》報導，倫敦當局23日對俄羅斯的衛星測試表達關切之意，英國認為俄國的衛星測試投射物具有「武器特徵」。華勒斯在《週日電訊報》撰文表示，「本週俄羅斯從衛星進行類似武器的投射測試，對我國國安造成影響，更威脅太空和平」。

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除了俄羅斯外，華勒斯補充，「中國也一樣，正在發展攻擊型太空武器，2國都在增加自己的能力，這樣的行為更凸顯了英國政府當前進行政策檢討的重要性」。

英國與俄羅斯這幾週來關係緊張，英國指控俄國人員去年試圖干擾大選，並且企圖竊取疫苗研發進度，因此祭出新的制裁措施，除此之外，針對中國，英國20日宣佈將無限期中止與香港的引渡條約，引發中國不滿。

除了香港議題外，英國首相強生（Boris Johnson）14日召開國家安全委員會（NSC）會議決定，基於國安考量禁止中國華為參與英國5G網路建設，今年12月31日起，英國電信商將不可再在5G網路中新裝任何華為設備，現有華為設備也必須在2027年以前從5G網路移除。

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