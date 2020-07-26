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    中駐休士頓領事館被破門進入 華春瑩推特斥美國「入門竊盜」

    中國駐休士頓領事館在7月24日下午4點的撤出令屆滿後，美國聯邦官員與執法人員便破門接管該總領事館；對此中國外交部發言人華春瑩在推特發文，痛批美國官員破門進入的行為是「入門竊盜」。（法新社）

    中國駐休士頓領事館在7月24日下午4點的撤出令屆滿後，美國聯邦官員與執法人員便破門接管該總領事館；對此中國外交部發言人華春瑩在推特發文，痛批美國官員破門進入的行為是「入門竊盜」。（法新社）

    2020-07-26 19:13:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在7月21日限令中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉，而中國駐休士頓領事館在7月24日下午4點的撤出令屆滿後，美國聯邦官員與執法人員便破門接管該總領事館；對此中國外交部發言人華春瑩在中國封鎖、禁用的推特發文，痛批美國官員破門進入的行為是「入門竊盜」。

    美國下達撤館令後，中國駐休士頓領事館一度強硬拒絕撤館，不過仍在72小時內開始進行撤館作業，在24日下午限撤令屆滿前全面撤離，而美方執法人員在最後一批中國外交人員離開後封鎖總領事館區，破門入內後正式接管。

    美國外交部發言人華春瑩今天在推特上發文，強調中國駐休士頓領事館區是「中國政府資產」，美國闖入的行為違反《維也納領事關係公約》（Vienna Convention on Consular Relations）、《美國憲法》（Constitution of the United States）與美國《外國使館法》（The Foreign Missions Act），痛批美國執法人員闖入的行為「與入門竊盜沒什麼不同」。

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