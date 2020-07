中駐休士頓領事館被破門進入 華春瑩推特斥美國「入門竊盜」

2020-07-26 19:13:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國在7月21日限令中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉,而中國駐休士頓領事館在7月24日下午4點的撤出令屆滿後,美國聯邦官員與執法人員便破門接管該總領事館;對此中國外交部發言人華春瑩在中國封鎖、禁用的推特發文,痛批美國官員破門進入的行為是「入門竊盜」。

美國下達撤館令後,中國駐休士頓領事館一度強硬拒絕撤館,不過仍在72小時內開始進行撤館作業,在24日下午限撤令屆滿前全面撤離,而美方執法人員在最後一批中國外交人員離開後封鎖總領事館區,破門入內後正式接管。

美國外交部發言人華春瑩今天在推特上發文,強調中國駐休士頓領事館區是「中國政府資產」,美國闖入的行為違反《維也納領事關係公約》(Vienna Convention on Consular Relations)、《美國憲法》(Constitution of the United States)與美國《外國使館法》(The Foreign Missions Act),痛批美國執法人員闖入的行為「與入門竊盜沒什麼不同」。

The premises of China's Consulate General in #Houston are the Chinese government's property. The US' break-in is in violation of the #ViennaConventiononConsularRelations as well as the #USConstitution and the #ForeignMissionsAct. It is no different from burglary. pic.twitter.com/K3J0i2dlen