專挑中國留學生下手 澳洲「虛擬綁架」今年已騙逾6千萬

澳洲今年至少已知8起針對中國留學生的「虛擬綁架」案例。（情境照）

2020-07-27 19:44:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方今（27日）透露，澳洲的中國留學生正成為新型詐騙手法「虛擬綁架」的作案目標，今年截至目前為止，至少已知8個類似案例，總計受騙金額高達320萬澳幣（約新台幣6620萬元）。

綜合外媒報導，在類似案件中，詐騙者假扮中國官員，聯繫年輕的留學生，告訴他們涉嫌在中國犯罪，或是身分被盜用，因此必須遵守命令，否則可能會被逮捕或驅逐出境，更指示學生停止和家人及朋友聯繫，租借旅館房間，脅迫拍攝被綁架的「假證據」，包括綁住四肢、蒙住雙眼等照片。

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與此同時，海外的學生家屬在收到「假證據」後，由於沒辦法聯繫到兒子或女兒，因此會聽信詐騙方指示，交付贖金。其中一名留學生家屬在收到22歲女兒被綁架的假證據後，向詐騙方支付200萬美元（約新台幣5827萬），而其他案件的受騙金額則分別落在2萬美元至50萬美元不等。

澳洲警方表示，儘管學生未遭遇實質傷害，但仍有許多家庭受騙。此外，雖然這些詐騙電話看似是隨機的，但事實上是針對在澳中國社區的弱勢群體。目前，澳洲警方已和新南威爾士州政府及各大學進行合作，為類似案件的受害學生提供援助。

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