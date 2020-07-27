武漢肺炎》澳洲增549例創新高 衛生官員：今天應是高峰

澳洲的武漢肺炎確診病例今（27）日新增549例，創下最高單日增幅。（法新社）

2020-07-27 18:26:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例今（27）日新增549例，創下最高單日增幅，大部分新病例都位於東南部的維多利亞州，衛生官員表示，從實施封鎖的墨爾本蔓延的第2波疫情可能已達到高峰。

綜合外媒報導，澳洲26日剛創下最高單日死亡數，隔天單日新增病例就創新高，549例新確診病例中，532例來自維州，另17例位在新南威爾斯州，維州也再添6死，使澳洲染疫總數達到1萬4935例，161人死亡。

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當局承認，遏制墨爾本爆發的第2波疫情，所花費的時間超出預期，但維州衛生首長沙頓（Brett Sutton）對當地情況表示樂觀，盡管新病例的數量持續上升且尚無最新的數據，但他指出，模型預測顯示「今天應該是高峰」。

沙頓表示，受到嚴密監控的養老院可能推動未來任何數字的增長，他說，「疫情確實多變，在老人護理機構中，死亡數字可在短時間內大幅增加。」維州今日增加的6死，有5例與養老院有關。

另外，532例也是維州的最高單日增幅，州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，儘管長達2週每天都增加超過200例確診，但民眾似乎沒接受到這個資訊，「太多的人」出現症狀時仍照常上班。

他指出，這些生病仍上班的人是病毒最大的傳播動力，「除非有症狀的人不去上班，且去接受檢測，否則封鎖措施將不會結束。」

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