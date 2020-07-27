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    攜手抗中 美澳外交及國防部長「2加2」會談

    澳洲外交部長佩恩（右二）和國防部長雷諾茲（右一）26日飛往美國，與美國國務卿龐皮歐（左二）和國防部長艾斯培（左一）會面，參加為期2天的「2加2」會談，討論共同應對中國威脅。圖為2019年的美澳會談。（彭博）

    澳洲外交部長佩恩（右二）和國防部長雷諾茲（右一）26日飛往美國，與美國國務卿龐皮歐（左二）和國防部長艾斯培（左一）會面，參加為期2天的「2加2」會談，討論共同應對中國威脅。圖為2019年的美澳會談。（彭博）

    2020-07-27 13:13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）和國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）26日飛往美國，與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和國防部長艾斯培（Mark Esper）會面，參加為期2天的「2加2」會談，討論共同應對中國威脅。

    根據《美國之音》報導，美澳將在27日至28日舉行今年度的部長層級會談，討論兩國在印太地區的合作。在美國、澳洲對中國的關係降到冰點之際，佩恩表示，此會談對於澳洲的短、中、長期國家利益來說是至關重要的。

    隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴及全球、解放軍在南海的軍事行動，以及中國在香港強推「港版國安法」，使得美國對中國越來越強硬。澳洲也對國內「紅色滲透」和中國插手大洋洲事務的野心抱持高度警戒。

    報導指出，澳洲政府希望擴大「五眼聯盟」 的情報共享系統，把經濟情報也納入範疇，並且檢視在大流行之際，轉移全球供應鏈的問題。同時，澳洲擬成立一個小組，專門處理印太地區的「假新聞」問題。

    龐皮歐上週在加州尼克森圖書館針對美中關係發表演講，呼籲自由世界團結對抗中共暴政。而繼美國宣布中國的南海主權主張「不合法」後，澳洲政府24日首次向聯合國表明，中國在南海的主張「無效」，與1982年的《聯合國海洋法公約》並不一致。

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