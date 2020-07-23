獲准繞飛禁區！ 美國神秘51區空拍畫面曝光

2020-07-23 18:32:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國51區空軍基地位於內華達州南部林肯郡，常被外界認為與外星人、神秘研究有關，1名男子先前開著小飛機勇闖禁區空域，意外獲得軍方許可，得以沿著基地邊界飛行，他在飛行過程中拍下51區的畫面並公諸於世。

根據《Mystery Wire》、《福斯新聞》（Fox News）報導，私家飛行員列夫曼（Gabriel Zeifman）表示，自去年11月以來已經在51區周邊區域進行3次飛行，2019年11月飛越當地時，向空軍基地要求在受限空域內飛行，沒想到獲得軍方許可，可以沿著51區邊界飛行。

列夫曼說，第1次在50、60公里之外看著51區內部景象，感到有些驚訝，陸地上除了跑到和部分軍事設施之外，沒有看到其他活動中的物體，但他依舊覺得「很酷」，因為這是許多人都在談論的地方，而列夫曼後來又擇期照著同樣的路線飛了2次，均獲得軍方許可，因此過程完全合法。

列夫曼表示，當他沿著51區邊界飛行時，非常小心不要越過軍方指示的空域，如果超過很可能會被視為侵入軍事基地，而遭軍方擊落，列夫曼飛行之前，也在飛機上架設Go Pro記錄他飛行過程，並用不同角度拍攝51區面貌，他對這些照片與這幾次飛行經驗都感到滿意。

相關影音（已獲Gabriel Zeifman授權）

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