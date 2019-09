2019-09-22 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕美國民眾近來在網路上號召前往神秘的51區「到此一遊」,在臉書社群引起廣大回應,最後萬人響應一人到場,20日活動當天只有百餘人出現在目的地附近,美國軍方卻自己搞出大包,相關單位的官方推特竟宣稱要部署B-2幽靈戰略轟炸機對付闖進51區的民眾。

據《路透》報導,美國國防視覺資訊發布服務單位(Defense Visual Information Distribution Service,DVIDS)20日在推特上發布了一則訊息:「如果千禧一代試圖突襲51區,那這就是他們最後會看到的東西(The last thing #Millennials will see if they attempt the #area51raid today)」。

在此條推特上還附有一張B-2幽靈戰略轟炸機的照片,暗指擅闖禁地的民眾將會被B-2解決。DVIDS不久後立即刪除爭議推特並鄭重道歉,強調這是管理帳戶的員工所發布的,絕非美國國防部的立場。

事實上,20日的「突襲51區」活動氣氛相當歡樂,大約有150人在基地附近同歡,一些民眾還cosplay成外星人,只有少數人因為違反軍方規定被捕。

