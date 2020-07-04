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軍情動態》美中罕見同時演習！ 美軍派「雙航艦」進南海

美軍將派出2艘航空母艦前往南海進行演習。圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號和羅斯福號。（路透資料照）

美軍將派出2艘航空母艦前往南海進行演習。圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號和羅斯福號。（路透資料照）

2020-07-04 09:23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍日前宣布本月1日至5日將在南海進行軍演，此舉不僅引發周邊國家越南和菲律賓的強烈不滿，美國國防部也發聲明譴責。美國媒體報導，美軍正在派出雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）和尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）等2艘航空母艦前往南海地區，計畫在美國國慶日7月4日舉行海軍近年來最大規模的演習，意味著美國和中國將同時在同一地區進行演習，情況實屬罕見。

《華爾街日報》報導，美中之間由於貿易爭端加劇，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延和香港問題的歧見，美國正在派出2艘航空母艦進入南海，向中國發出明確的訊號，表明不欣賞解放軍在南海的增兵舉動。美國官員說，他們想挑戰美方所說的「北京非法領土主張」。

雷根號航空母艦戰鬥群指揮官維科夫少將（George Wikoff）說，美國目的是明確向盟友和夥伴表示，美方致力於區域安全與穩定。2艘航空母艦和其他4艘軍艦的演習將包括全天候飛行，以測試艦載機的打擊能力。

維科夫少將拒絕透露2艘航母將在南海演習的具體地點。維科夫強調，此次演習不是對中國演習的回應，但北京不斷提高的軍事自信心證明了美國海軍存在的意義，他認為這確實有助於驗證美軍在該地區的行動力。

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