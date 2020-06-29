軍情動態》共軍7月南海演習 美軍再度雙航艦演習互尬

美國太平洋艦隊宣布，尼米茲號和雷根號航空母艦打擊群，28日在菲律賓海舉行聯合演習，這是美軍本月第2度在該海域舉行「雙航艦」演習。照片為2017年11月，尼米茲號、羅斯福號和雷根號航艦打擊群在西太平洋聯合演習。（路透）

2020-06-29 15:53:10

〔即時新聞／綜合報導〕南海局勢升溫，中共解放軍7月初將在西沙群島海域舉行海上演習，美國太平洋艦隊則宣布，尼米茲號（CVN 68）和雷根號（CVN 76）航空母艦打擊群，28日在菲律賓海舉行聯合演習，這是美軍本月第2度在該海域舉行「雙航艦」演習，向中國展現強大的威懾力。

綜合媒體報導，據中國海事局網站28日指出，解放軍將在7月1日至7月5日在西沙群島海域舉行軍事演習。同日，解放軍2架轟-6轟炸機穿越宮古水道空域，進入台灣東部外海。據日本《共同社》早前報導，解放軍將在8月舉行以奪取台灣東沙群島為假想目標的登陸戰演習。

請繼續往下閱讀...

另一方面，美國軍機近期頻繁地穿越巴士海峽上空，到達台灣西南空域，加強對共軍的監控。同時，美軍亦在西太平洋部署3個航艦打擊群，並在20日於菲律賓海舉行尼米茲號和羅斯福號（CVN 71）航艦打擊群的聯合演習，警告中國別輕舉妄動。

美國太平洋艦隊28日宣布，尼米茲號和雷根號航艦打擊群將在菲律賓海再度進行「雙航艦」演習，向亞太盟友及合作夥伴展現美軍作戰實力，以及對該區持久性的安全承諾。第11航艦打擊群指揮官寇克（James Kirk）少將表示，「只有美國海軍才能整​​合如此規模的航艦打擊力量，且一貫地為保護海洋自由展示。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法