朝聖神秘「51區」 遊客扮裝舉牌湧入內華達小鎮

2019-09-20 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國網友日前發起活動，號召群眾前往傳聞有外星生命秘密的美軍設施「51區」（Area51），展開朝聖之旅，事後被當局關注，進而轉型成在51區附近的小鎮「Hiko」和「Rachel」舉辦「外星人慶典」，營造出51區的神秘氛圍。當地時間20日凌晨，已有一群遊客舉著標語、裝扮成外星人的模樣，聚集在內華達州沙漠。

綜合外媒報導，長期以來，51區一直籠罩在神秘當中，因為當地經常傳出飛碟、外星生物等傳說。日前有網友發起「突襲51區，他們不能阻止我們所有人」惡搞活動，號召群眾闖入軍事基地，在網上獲得超過190萬人響應，讓當地相關機構提出強硬警告，後來活動轉而演變成2場在本週末舉行的「外星人慶典」。

當地時間20日凌晨，已有數十名參加者聚集在「Rachel」旁一個戒備森嚴的入口處，身著橙色太空服、外星人面具和錫箔帽，氣氛平和，遊客們在外設置小型營地，僅一名年輕女子試圖躲在基地防護門，被當局發現並短暫拘留後獲釋。

報導指出，雖然主題是「窺探外星人」，但週末還有播放電影、音樂表演活動，以及和外星生物有關的演講。美國林肯縣治安官表示，現在約有1500人參與；林肯縣緊急事務經理則預估，週末會有3萬多人到場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法