「火影跑」闖51區？記者捕捉勇者身影 網讚：他是英雄

2019-09-21 11:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國神祕的軍事基地「51區」一直是網友及外星迷惡搞的對象,曾有人發起「攻占51區」的惡搞行動,現在更在旁邊鎮上舉辦「外星人慶典」,一位記者正在播報時,意外拍下一名男子使用「火影跑」奔跑路過,讓網友笑稱「他就是我們要找的英雄」。

美國《時代》雜誌報導,美國網友發起活動,召集外星迷聚集到51區,網路上更有超過200萬人稱會出席,引起美國當局關注,昨日更傳出有民眾欲擅闖51區遭逮捕,目前已釋放,警方也加強戒備。

由於曾有人發起「攻佔51區,他們無法阻止我們全部人」行動,號召網民模仿火影忍者跑姿「火影跑」,將身體向前傾、雙手往後擺,像忍者一樣快速奔跑進51區,所以當局會特別留意相關活動,也因此讓「火影跑」在美國引起一股風潮。

在他們近日舉辦的「外星人慶典」上,一位記者正在播報新聞時,意外捕捉到一名男子正使用「火影跑」奔跑過去,這段影片也在網路上瘋傳,許多網友Kuso留言「這將會寫下歷史」、「攻佔51區真的發生了」、「你們眼力真好,我只看到一陣風」、「在電視上火影跑,相信鳴人也會感到驕傲的」。

the naruto runner in the background... #LiveFromTheArea51Raid ???? pic.twitter.com/OtsMP2xz5g