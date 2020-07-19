美國防部將明定可懸掛旗幟 變相禁止邦聯旗

美國國防部經過數週時間的考慮後，將採「正面表列」的方式，明定美軍可以懸掛的旗幟，藉這種迂迴方式排除邦聯旗，避免後續的政治反彈。（法新社）

2020-07-19 11:22:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死震撼全美，引發種族議題的廣泛討論，包含要求政府禁用南方邦聯旗。美國國防部經過數週時間的考慮後，將採「正面表列」的方式，明定美軍可以懸掛的旗幟，藉這種方式排除邦聯旗，避免後續的政治反彈。

根據《美聯社》報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）16日簽署一份備忘錄，名列出可以在軍事設施中展示的旗幟類型，包含美國國旗、州旗、盟友旗幟、代表戰俘和失蹤軍人的旗幟（POW / MIA）和軍事單位旗幟，其中沒有邦聯旗，等同變相地禁止美軍懸掛。

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艾斯培在備忘錄中寫下，「我們懸掛的旗幟必須符合良好秩序和紀律的軍事要求，尊重地對待全體人民，並拒絕分化的象徵。」

在近期反種族浪潮下，部分聲音要求撤下邦聯旗幟、歷史人物的雕像，或將以南方將領命名的軍事基地改名。但遭保守人士反對，包括美國總統川普斷然拒絕軍事基地更名的提議，並稱揮舞邦聯旗幟屬言論自由範疇。

根據報導，1名國防部官員透露，軍方之所以採用這種形式，除了避免政治化外，也可以在違反言論自由的法律爭議中站穩住腳。官員說，白宮已經知悉，軍方的新政策會立刻生效。

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