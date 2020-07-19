納粹暗殺、飛機失事、癌症都殺不死她 猶太女英雄擊敗武漢肺炎

99歲的二戰猶太女英雄安德魯（Joy Andrew），安然度過納粹暗殺、飛機失事、乳腺癌等生命危機，如今在英國約克郡確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，更是順利擊敗病毒。英國醫護人員示意圖。（法新社）

2020-07-19 12:39:52

〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！99歲的二戰猶太女英雄安德魯（Joy Andrew），面臨納粹暗殺、飛機失事、乳腺癌等生命危機時都安然度過，如今更是擊敗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

據《福斯新聞》報導，安德魯於二戰期間加入英國的輔助女子空軍軍團，並於英國皇家空軍轟炸機司令部服役，二戰結束後她遭到暗殺，後來確認是納粹份子所為。

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安德魯在和平時代成為了英國海外航空（BOAC，曾是英國的國營航空，後來被其它航空公司合併）的第一批空姐，孰料她所服務的班機重摔降落在沙漠中，但安德魯靠著貝都因人的援救還是活了下來，更別提她之後克服了乳腺癌。

如今年紀已老的安德魯，5月在英格蘭約克郡的養老院確診武漢肺炎，兩個星期後她被轉送到臨終關懷機構，然而，神奇的是她逐漸恢復了活力，狠狠地打敗了武漢肺炎。

雖然患有老年失智症的安德魯無法意識到自己榮耀地擊退病毒，但家屬們都相當開心，期待在11月22日慶祝安德魯的百歲壽辰。

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