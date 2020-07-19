武漢肺炎》首都重施限制令 伊朗總統：全國恐已有2500萬人感染

伊朗總統羅哈尼18日表示，伊朗恐有2500萬人感染病毒。（歐新社）

2020-07-19 10:18:04

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）18日宣布對首都等地重新實施限制令，並表示，伊朗恐有2500萬人感染病毒。

綜合外媒報導，伊朗官方18日公布國內累積確診逾27萬例，總統羅哈尼則在電視演說中引用衛生部的預估報告表示，伊朗實際感染人數應遠高於目前公布的數據，有2500萬人感染，超過伊朗8000萬人口的30%。

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自武漢肺炎疫情爆發後，伊朗一直是中東疫情最嚴重的國家，4月中旬放寬封鎖令後，確診和死亡人數急遽上升。

羅哈尼表示，根據衛生部預估，到目前為止已有2500萬人確診，約有1.4萬人喪生。並補充，未來幾個月內數可能成長至3000到3500萬人。

據報導，伊朗目前已有逾20萬確診者住院接受治療，羅哈尼引用衛生部的報告指出，住院人數很快將翻倍。一名伊朗官員則表示，羅哈尼所提到確診的2500萬人屬於輕度患者，不需要尋求醫療建議。

伊朗當局18日對首都德黑蘭（Tehran）頒布為期一週的限制令，禁止宗教、文化活動，關閉寄宿學校、咖啡廳、室內游泳池、遊樂園和動物園。並宣布庫茲斯坦省（ Khuzestan Province）的22個城鎮今（19）日起，封鎖3天。

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