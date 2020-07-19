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    全球武肺確診逾1412萬例 日增25.9萬例再創新高

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，過去一天全球新增近26萬確診病例，再創單日新高，截至目前全球累計確診已超過1412萬例。（路透）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，過去一天全球新增近26萬確診病例，再創單日新高，截至目前全球累計確診已超過1412萬例。（路透）

    2020-07-19 07:07:41

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，過去一天全球新增近26萬確診病例，再創單日新高，截至目前全球累計確診已超過1412萬例。

    根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示，全球累計確診已超過1412.6萬例，累計死亡人數也超過59.8萬例。其中美國確診病例已突破367萬例，死亡則是超過13.9萬。巴西確診則突破204.6萬例，死亡則是超過7.7萬。印度確診也突破103.8萬例，死亡則是超過2.6萬。

    據世界衛生組織（WHO）指出，在過去一天全球各地新增25萬9848人確診，再度超越17日創下的新增23萬7743例，新增最多的包含美國、巴西、印度和南非等，其中美國新增確診7萬1484例，巴西新增4萬5403例，印度新增3萬4884例以及南非新增1萬3373例。針對於17日確診突破百萬例的印度，專家則表示，印度可能還要幾個月以後才會達到疫情高峰。至於新增死亡人數7360人，則是自5月10日以來的單日最高紀錄。

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