武漢肺炎》南韓再增34例確診 本土病例超越境外移入

南韓18日單日34例確診及1例死亡病例。圖為首爾一間醫院外，醫護人員對受測者採檢情況。（美聯社）

2020-07-19 10:40:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，南韓境內、境外防疫壓力無輕忽空間；據南韓防疫單位最新統計，南韓18日單日34例確診及1例死亡病例。值得留意的是，南韓本土病例再次出現超越境外移入情況。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓境內18日單日新增34例確診、1例死亡病例，南韓境內累計確診病例達1萬3745例，死亡病例則達295例。

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了解新增病例分布情況，18日新增本土病例繼11日之後再度出現超越境外移入病例情況；34例中，21例接為社區感染病例，主要仍分布在曾爆發群聚感染的首爾市與光州市，兩地區分別有10例，另外1例出現在大田市。

境外移入病例部分則占34例中的13例，其中7例為入境檢疫過程確診，6例為入境後隔離期確診。

受到入境俄羅斯籍船員和南韓企承攬之伊拉克建設工程韓籍員工大量確診影響，16與17日確診病例飆升至60例左右，近2日回降回30多例，使近一週南韓單日新增病例數字浮動在30至60多例之間。

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