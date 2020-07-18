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    畢生爭非裔平權不惜衝突 美人權鬥士路易斯辭世

    美國國會眾議員路易斯（John Lewis）今天晚間與世長辭，享壽80歲。這位人權鬥士擔任眾議員數十年。（美聯社資料照）

    美國國會眾議員路易斯（John Lewis）今天晚間與世長辭，享壽80歲。這位人權鬥士擔任眾議員數十年。（美聯社資料照）

    2020-07-18 20:04:29

    〔中央社〕美國國會眾議員路易斯（John Lewis）今天晚間與世長辭，享壽80歲。這位人權鬥士擔任眾議員數十年，此前曾與民權領袖馬丁．路德．金恩一同遊行抗爭，被警察痛毆至幾乎喪命。

    這位非裔美國人的偶像，一生都在招惹他津津樂道的「好麻煩」（good trouble），也就是為終止歧視和種族不公以改善美國的民主政治而必須投身其中的衝突。

    談到這位出身於喬治亞州的17屆眾議員，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出：「今天，全美為痛失美國史上最偉大的英雄之一而哀悼。」

    路易斯是佃農之子，21歲參與發起自由乘車者運動」（Freedom Riders），對抗1960年代初期美國交通工具上的種族隔離現象，最終成美國爭取正義與平等的最有影響力人物之一。

    他是1963年「朝華府進軍」（March on Washington）大遊行的最年輕領領袖，馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）就是在這次遊行發表了他著名的演說「我有一個夢」（I have a draem）。

    兩年後路易斯幾乎喪命，當時他領導數百人和平遊行，以爭取非裔美國人的投票權。在他們跨越阿拉巴馬州塞麻（Selma）的愛德蒙佩特斯橋（Edmund Pettus Bridge）以前往蒙哥馬利（Montgomery）時，遭到意圖嚇阻他們的州警攻擊。

    路易斯在日後稱為「血腥星期日」（Bloody Sunday）的當天遭州警打爆頭骨。50年後的2015年，他與美國首位黑人總統歐巴馬手挽手跨越愛德蒙佩特斯橋，以記念當年的遊行50週年。

    路易斯是在1986年首次當選聯邦眾議員，迅即成為擁有道德權威的人物，裴洛西推崇他是「國會的良心」。

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