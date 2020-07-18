美聯邦幹員逮捕波特蘭示威者 蒙面「偽裝警察」惹議

美國波特蘭（Portland）在「佛洛伊德之死」後爆發示威，延燒至今。國土安全部出動聯邦軍隊平亂，但刻意蒙面的執勤手法引發質疑。（美聯社）

2020-07-18 21:16:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）自從「佛洛伊德（George Floyd）之死」後爆發示威，延燒至今。國土安全部（DHS）出動聯邦軍隊平息騷亂，但刻意蒙面的執勤手法引發質疑，美國聯邦檢察官要求展開調查。

根據《CNN》報導，俄勒岡州民主黨參議員默克利（Merkley）昨（17日）發布一段波特蘭警民對峙影片，內容顯示2名蒙面「警察」將示威者逮捕押上車，他們身穿迷彩服，但衣服上沒有顯示所屬機構，僅有胸前有魔鬼氈黏上的「警察」字樣，再加上並非使用警方車輛，民眾懷疑警員刻意偽裝。美國海關及邊境保衛局（CBP）坦承，他們是影片中參與逮捕示威者的機構之一。

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Authoritarian governments, not democratic republics, send unmarked authorities after protesters. These Trump/Barr tactics designed to eliminate any accountability are absolutely unacceptable in America, and must end. pic.twitter.com/PE4YfZ9Vqd — Senator Jeff Merkley （@SenJeffMerkley） July 16, 2020

面對爭議，CBP專員馬克摩根（Mark Morgan）在推特發文說，CBP將繼續逮捕那些「破壞聯邦財產的暴力罪犯」，而CBP執法人員的制服上不會有明顯個人資訊，是為了避免罪犯對執法人員及其家人展開報復行動。國土安全部代理部長沃夫（Chad Wolf）週四（16日）訪問波特蘭時，也表明支持自家軍警立場。

俄勒岡州長凱特布朗（Kate Brown）在推特上批評，聯邦政府在這次逮捕行為公然濫用權力，聯邦政府應撤回所有聯邦執法人員；波特蘭市長泰德惠勒（Ted Wheeler）昨天也要求川普應立即將聯邦執法人員撤回。

美國自由公民聯盟也在推特發文砲轟，這次逮捕行為已嚴重違反人權，「通常，當我們看到那些沒有標記的汽車上的人強行將某人從街上抓走時，我們稱之為綁架。現在，波特蘭正在發生的事情，所有美國人都應關注。」

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