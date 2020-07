美聯邦幹員逮捕波特蘭示威者 蒙面「偽裝警察」惹議

2020-07-18 21:16:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市(Portland)自從「佛洛伊德(George Floyd)之死」後爆發示威,延燒至今。國土安全部(DHS)出動聯邦軍隊平息騷亂,但刻意蒙面的執勤手法引發質疑,美國聯邦檢察官要求展開調查。

根據《CNN》報導,俄勒岡州民主黨參議員默克利(Merkley)昨(17日)發布一段波特蘭警民對峙影片,內容顯示2名蒙面「警察」將示威者逮捕押上車,他們身穿迷彩服,但衣服上沒有顯示所屬機構,僅有胸前有魔鬼氈黏上的「警察」字樣,再加上並非使用警方車輛,民眾懷疑警員刻意偽裝。美國海關及邊境保衛局(CBP)坦承,他們是影片中參與逮捕示威者的機構之一。

Authoritarian governments, not democratic republics, send unmarked authorities after protesters. These Trump/Barr tactics designed to eliminate any accountability are absolutely unacceptable in America, and must end. pic.twitter.com/PE4YfZ9Vqd