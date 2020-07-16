最新影像曝光！佛洛伊德死前情急哭求：我已確診武漢肺炎

佛洛伊德之死案的四名涉案員警（由左至右依序為蕭文、昆恩、萊恩、陶杜）。其中蕭文被控二級謀殺，其餘三人則是被控協助與教唆謀殺。（美聯社）

2020-07-16 20:32:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死再度掀起種族爭議，進而在全美引發示威暴動，甚至蔓延至全世界，影響層面甚廣，各界都十分關注事件會如何發展。而日前美國明尼蘇達州（Minnesota）亨內平縣 （Hennepin County）的法官公布了一段最新影像，從中可以看到佛洛伊德在死前拚命懇求員警放他一馬，甚至還自稱已確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），不想回去坐牢。

綜合外媒報導，因暴力執法導致佛洛伊德死亡的4名涉案員警事發後即被解職並接受調查，而這段最新影像來自其中兩名員警身上的隨身攝錄機，並由亨內平縣法官提供出來當作起訴涉案員警的證據。目前這段影像還沒對外公開，僅供媒體和民眾登記觀看。

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錄影畫面中可以看到警員萊恩（Thomas Lane）用槍指著佛洛依德的車，要求佛洛伊德雙手舉高，接著佛洛伊德哭求警方，但還是被拖出來上銬，過程中雙方有爆發爭吵，能聽見佛洛伊德大喊著說：「我不是壞人，我剛確診武漢肺炎，不想再回去坐牢。」後來就看到大家熟悉的畫面，員警蕭文（Derek Chauvin）開始用膝蓋壓住佛洛伊德的脖子，佛洛伊德被壓制的過程中數度向警方表示自己無法呼吸，但都沒被理會，最後窒息而亡。

案發後蕭文被控涉嫌二級謀殺，其餘3名員警萊恩、昆恩（J. Alexander Kueng）和陶杜（Tou Thao）則是被控協助與教唆謀殺。而佛洛依德的家屬也在本月15日於明尼蘇達州聯邦地區法院提起聯邦民權訴訟，控告涉案員警侵犯了弗洛伊德的憲法權利，指控明尼阿波利斯市（Minneapolis）經常漠視警察的不當行為，要求任命專人或成立機構，確保明尼阿波利斯市對警察展開適當培訓和監督，另外還提出了經濟賠償要求。

6月初佛洛伊德的驗屍報告中也確認了感染武漢肺炎，但他身上似乎沒有出現症狀。

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