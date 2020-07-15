被問為何仍有非裔死於警暴 川普：死於美警之手的白人更多

美國總統川普昨日在白宮玫瑰花園舉行記者會。（路透）

2020-07-15 12:23:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因警暴身亡，在世界掀起「黑人的命也是命（BLM）」示威潮，卻也有激進人士、不肖人士趁機做出違法，甚至傷害、殺害無辜民眾的行為，引起爭論。美國總統川普昨日接受美媒訪問，被問及為何仍有非裔美國人死於警察之手時，川普回應白人也會，而且「白人（受害者）更多」。

綜合外媒報導，川普昨日接受《CBS新聞》記者訪問，被問及「為何仍有非裔美國人死於這個國家的執法者之手（still dying at the hands of law enforcement in this country）」時，川普回應提問記者「白人也是（受害者）」，「這是何等糟糕的問題（What a terrible question to ask）」；除表示白人也會成為警暴迫害對象，他又強調，「白人更多，順帶一提，白人（受害者）更多（More White people）」。

請繼續往下閱讀...

然而，據外媒引述相關數據，川普發言與數據有所出入；從絕對人數看，被美國警察槍殺者有近半數是白人，非裔人士佔比為23%，但白人佔美國人口總數60%，黑人僅佔13%。

採訪川普的《CBS新聞》也引述2018年研究，數據指出，非裔人士被執法人員殺死的可能性約為白人的3.5倍， 2019年另一項研究則顯示，美國每1000名黑人中就有1名可能死於警察之手。

而近期美國也有針對部分地區仍懸掛邦聯旗（Confederate flag）、是否應該拆除重要公共場合邦聯領導人雕像等議題的討論聲浪；《CBS新聞》記者詢問川普是否認為應該移除邦聯旗時，川普回應，「我認識喜歡邦聯旗的人，他們也沒有在想奴隸制」，「無論是邦聯旗、BLM，或任何你想討論的議題，這是言論自由」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法