被問為何仍有非裔死於警暴 川普：死於美警之手的白人更多

2020-07-15 12:23:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)因警暴身亡,在世界掀起「黑人的命也是命(BLM)」示威潮,卻也有激進人士、不肖人士趁機做出違法,甚至傷害、殺害無辜民眾的行為,引起爭論。美國總統川普昨日接受美媒訪問,被問及為何仍有非裔美國人死於警察之手時,川普回應白人也會,而且「白人(受害者)更多」。

綜合外媒報導,川普昨日接受《CBS新聞》記者訪問,被問及「為何仍有非裔美國人死於這個國家的執法者之手(still dying at the hands of law enforcement in this country)」時,川普回應提問記者「白人也是(受害者)」,「這是何等糟糕的問題(What a terrible question to ask)」;除表示白人也會成為警暴迫害對象,他又強調,「白人更多,順帶一提,白人(受害者)更多(More White people)」。

然而,據外媒引述相關數據,川普發言與數據有所出入;從絕對人數看,被美國警察槍殺者有近半數是白人,非裔人士佔比為23%,但白人佔美國人口總數60%,黑人僅佔13%。

採訪川普的《CBS新聞》也引述2018年研究,數據指出,非裔人士被執法人員殺死的可能性約為白人的3.5倍, 2019年另一項研究則顯示,美國每1000名黑人中就有1名可能死於警察之手。

而近期美國也有針對部分地區仍懸掛邦聯旗(Confederate flag)、是否應該拆除重要公共場合邦聯領導人雕像等議題的討論聲浪;《CBS新聞》記者詢問川普是否認為應該移除邦聯旗時,川普回應,「我認識喜歡邦聯旗的人,他們也沒有在想奴隸制」,「無論是邦聯旗、BLM,或任何你想討論的議題,這是言論自由」。

