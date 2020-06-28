他瞄準非裔男嗆「那是下一個」 離譜美警遭火速開除

美國阿拉巴馬州有名警察，日前在社群平台分享一張用瞄準鏡瞄準非裔男子的照片，貼文中甚至暗示威脅要扣下板機，事後當地警局迅速將這名警察開除。（圖擷取自facebook）

2020-06-28 23:24:17

〔即時新聞／綜合報導〕積習難改，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆全美對警察暴力與種族歧視長期無法改善的怒火，雖然事後各州與聯邦政府紛紛祭出改革方案，但結構性的問題依舊難除；美國阿拉巴馬州有名警察，日前在社群平台分享一張自己用步槍瞄準鏡瞄準非裔男子的照片，貼文中甚至威脅要扣下板機，事後當地警局發現後，迅速將這名警察開除。

綜合外媒報導，這位前阿拉巴馬州警察瑞安·斯諾（Ryan Snow）6月23日為了回應一名網友對非裔男布魯克斯（Rayshard Brooks）因拒捕而遭警察擊斃的事件所發表的言論，在臉書分享一張照片，畫面是一用步槍瞄準器瞄準一位非裔男子，他還在照片上附註「呼氣、感覺、暫停、平穩按下、那就是下一個。（Exhale. Feel. Pause. Press steadily. That’s what’s next）」。

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這個威脅意圖濃厚的留言被斯諾任職的胡佛市警局（Hoover Police Department）發現後，火速在6月26日將他開除；胡佛市警局局長丹尼斯（Nick Derzis）指出，警方在發現這個不當留言後，隨即在6月24日將斯諾停職進行調查，他在6月26日坦承自己該為此事負責後，警方便立刻將他開除。

丹尼斯表示，自己對這個照片跟留言感到作嘔，這絕對不符合所有警察期望所代表的價值；丹尼斯強調，這種行為警方無法容許，也不代表公眾期待全體警方所應有的專業態度。

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