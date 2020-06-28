為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

他瞄準非裔男嗆「那是下一個」 離譜美警遭火速開除

美國阿拉巴馬州有名警察，日前在社群平台分享一張用瞄準鏡瞄準非裔男子的照片，貼文中甚至暗示威脅要扣下板機，事後當地警局迅速將這名警察開除。（圖擷取自facebook）

美國阿拉巴馬州有名警察，日前在社群平台分享一張用瞄準鏡瞄準非裔男子的照片，貼文中甚至暗示威脅要扣下板機，事後當地警局迅速將這名警察開除。（圖擷取自facebook）

2020-06-28 23:24:17

〔即時新聞／綜合報導〕積習難改，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆全美對警察暴力與種族歧視長期無法改善的怒火，雖然事後各州與聯邦政府紛紛祭出改革方案，但結構性的問題依舊難除；美國阿拉巴馬州有名警察，日前在社群平台分享一張自己用步槍瞄準鏡瞄準非裔男子的照片，貼文中甚至威脅要扣下板機，事後當地警局發現後，迅速將這名警察開除。

綜合外媒報導，這位前阿拉巴馬州警察瑞安·斯諾（Ryan Snow）6月23日為了回應一名網友對非裔男布魯克斯（Rayshard Brooks）因拒捕而遭警察擊斃的事件所發表的言論，在臉書分享一張照片，畫面是一用步槍瞄準器瞄準一位非裔男子，他還在照片上附註「呼氣、感覺、暫停、平穩按下、那就是下一個。（Exhale. Feel. Pause. Press steadily. That’s what’s next）」。

這個威脅意圖濃厚的留言被斯諾任職的胡佛市警局（Hoover Police Department）發現後，火速在6月26日將他開除；胡佛市警局局長丹尼斯（Nick Derzis）指出，警方在發現這個不當留言後，隨即在6月24日將斯諾停職進行調查，他在6月26日坦承自己該為此事負責後，警方便立刻將他開除。

丹尼斯表示，自己對這個照片跟留言感到作嘔，這絕對不符合所有警察期望所代表的價值；丹尼斯強調，這種行為警方無法容許，也不代表公眾期待全體警方所應有的專業態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
5歲女孩遊行哭問「你會開槍殺我們嗎」？ 休士頓警官回應超暖心
2020-06-07 14:44

5歲女孩遊行哭問「你會開槍殺我們嗎」？ 休士頓警官回應超暖心
美警膝壓非裔男頸部致死 全美怒爆抗爭要求究責
2020-05-28 20:29

美警膝壓非裔男頸部致死 全美怒爆抗爭要求究責
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
走錯公寓、誤射殺黑人屋主 美白人女警謀殺罪成立
2019-10-02 22:10

走錯公寓、誤射殺黑人屋主 美白人女警謀殺罪成立
星巴克事件再現？ 非裔女遭警方鎖喉壓制、扯衣裸胸
2018-04-24 14:24

星巴克事件再現？ 非裔女遭警方鎖喉壓制、扯衣裸胸
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
國際今日熱門
2020-06-28 09:37

全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

2020-06-28 08:59

雙面諜？ 德國情報局線人被控向中國提供情資

2020-06-28 09:49

軍情動態》美特種部隊綠扁帽 即將出現首位女性成員！

2020-06-28 09:40

中國半壁江山泡水 官方再發大暴雨警告！太湖、淮河上游超警洪水

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播