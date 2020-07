西雅圖自治區強制清場遇抵抗 員警仍用膝蓋壓頸

2020-07-06 00:07:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前因非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死引起的全美各地示威,有的還演變成暴動,其中,東岸華盛頓州的西雅圖還建立了所謂「國會山莊自治區」(CHAZ 或 CHOP)的無政府示威區;但由於區內接連發生脫序行為,甚至因槍擊案造成2死3傷,且當地商家與居民將西雅圖市政府告上法院,市長杜爾坎只好以「當地治安惡化」為由下令清場,警方7月1日凌晨5點派遣大批警力驅逐示威者,逮捕至少44人;然而警方被發現仍用當初對付佛洛伊德的「膝蓋壓頸」制伏示威者,引起民眾不滿。

綜合外媒報導,警方表示,由於西雅圖東部地區持續出現暴力與治安問題,自6月8日以來,已發生多起深夜槍擊案,共造成2名少年死亡、3人重傷,另外也有發生搶劫、鬥毆等暴力事件,由於槍擊案嫌犯可能仍在該區,且有多人持有槍枝,因此西雅圖警察將配備防爆設備進入清場。

CHAZ附近的西雅圖東區店家和住戶前陣子對西雅圖市府提起訴訟,指控市政府縱容盤據在當地的示威者,他們主張,若容忍CHAZ繼續保留,等於是侵害了當地業主的財產權,因此市府6月30日先出動大型器具清除CHAZ周圍的大型路障,7月1日凌晨5點就出動大批鎮暴警察清場,途中也有不少示威者與警方爆發衝突,最後警方至少逮捕44名示威者。

但有人拍攝到影片上傳至推特,顯示西雅圖警方驅散群眾時,仍有警察以膝蓋壓頸制伏示威者;對此,西雅圖警局指稱未看到畫面,但「保證警方一定會進行調查」。

另外,7月1日CHAZ被拆除以來,示威者也企圖返回現場,卻被警方以違反禁令逮捕,共陸續逮捕20多人,合計至今已有60多人被捕;由CHAZ示威者組成的「西雅圖黑人之聲」(Seattle Black Collective Voice)強調,警方強行清場,顯示官方無意改變,就算他們被迫撤離CHAZ,抗爭仍會繼續,「我們不會把CHOP當結束」。

Cops attack peaceful protestors at Broadway and Pine. 5:30pm July 2nd. Dive tackled the kid next to me, put a knee on his neck. Can’t stress enough he did nothing.



Please share.#SeattleProtests #SeattleProtestComm #Seattle pic.twitter.com/mI5DTASEI4