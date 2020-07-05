西雅圖自治區強制清場遇抵抗 員警仍用膝蓋壓頸

在推特有影片顯示，當西雅圖警方在驅散示威群眾時，仍然有警察以膝蓋壓頸的方式制服示威者，對此西雅圖警方「方一定會進行調查」。（圖擷取自twitter）

2020-07-06 00:07:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引起的全美各地示威，有的還演變成暴動，其中，東岸華盛頓州的西雅圖還建立了所謂「國會山莊自治區」（CHAZ 或 CHOP）的無政府示威區；但由於區內接連發生脫序行為，甚至因槍擊案造成2死3傷，且當地商家與居民將西雅圖市政府告上法院，市長杜爾坎只好以「當地治安惡化」為由下令清場，警方7月1日凌晨5點派遣大批警力驅逐示威者，逮捕至少44人；然而警方被發現仍用當初對付佛洛伊德的「膝蓋壓頸」制伏示威者，引起民眾不滿。

綜合外媒報導，警方表示，由於西雅圖東部地區持續出現暴力與治安問題，自6月8日以來，已發生多起深夜槍擊案，共造成2名少年死亡、3人重傷，另外也有發生搶劫、鬥毆等暴力事件，由於槍擊案嫌犯可能仍在該區，且有多人持有槍枝，因此西雅圖警察將配備防爆設備進入清場。

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CHAZ附近的西雅圖東區店家和住戶前陣子對西雅圖市府提起訴訟，指控市政府縱容盤據在當地的示威者，他們主張，若容忍CHAZ繼續保留，等於是侵害了當地業主的財產權，因此市府6月30日先出動大型器具清除CHAZ周圍的大型路障，7月1日凌晨5點就出動大批鎮暴警察清場，途中也有不少示威者與警方爆發衝突，最後警方至少逮捕44名示威者。

但有人拍攝到影片上傳至推特，顯示西雅圖警方驅散群眾時，仍有警察以膝蓋壓頸制伏示威者；對此，西雅圖警局指稱未看到畫面，但「保證警方一定會進行調查」。

另外，7月1日CHAZ被拆除以來，示威者也企圖返回現場，卻被警方以違反禁令逮捕，共陸續逮捕20多人，合計至今已有60多人被捕；由CHAZ示威者組成的「西雅圖黑人之聲」（Seattle Black Collective Voice）強調，警方強行清場，顯示官方無意改變，就算他們被迫撤離CHAZ，抗爭仍會繼續，「我們不會把CHOP當結束」。

Cops attack peaceful protestors at Broadway and Pine. 5:30pm July 2nd. Dive tackled the kid next to me, put a knee on his neck. Can’t stress enough he did nothing.



Please share.#SeattleProtests #SeattleProtestComm #Seattle pic.twitter.com/mI5DTASEI4 — eli （@sre_li） July 3, 2020

CHAZ附近的店家日前對西雅圖當局提起訴訟，迫使市長杜爾坎以「當地治安惡化」為由，下令警方強力清場。（法新社）

西雅圖市政府出動大批清潔人員與拆除機具復原現場。（法新社）

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