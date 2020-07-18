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    入庫流量驚人 ！ 三峽大壩迎來今年最大洪水

    中國官媒今（18）日指出，今上午8時三峽入庫流量每秒6萬1000立方公尺，出庫流量每秒3萬3000立方公尺，是今年入汛以來抵達三峽水庫的最大洪水。（法新社）

    中國官媒今（18）日指出，今上午8時三峽入庫流量每秒6萬1000立方公尺，出庫流量每秒3萬3000立方公尺，是今年入汛以來抵達三峽水庫的最大洪水。（法新社）

    2020-07-18 17:24:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近期暴雨成災，中國水利部17日正式發布「長江2020年第2號洪水」，中國領導人習近平也承認防汛形勢嚴峻，並點名5條流域將發生「較重災情」。中國官媒今（18）日指出，上午三峽入庫流量每秒6萬1000立方公尺，出庫流量每秒3萬3000立方公尺，是今年入汛以來抵達三峽水庫的最大洪水。

    據中國官媒《新華社》報導，受強降雨影響，「長江2020年第2號洪水」於17日在長江上游形成，三峽水庫入庫流量快速上漲，今日上午8時達每秒6萬1000立方公尺，出庫流量每秒3萬3000立方公尺，攔洪率超過45％，攔蓄多輪洪水後，三峽水庫水位已達160.17米，超出汛限水位15公尺多。

    報導指出，攔蓄洪水同時，三峽樞紐發揮發電效益，三峽電廠32台巨型水輪機組將洪水轉化電能，從15日8時30分起，三峽電站出力達到2250萬千瓦的滿發狀態，日均發電5.4億千瓦時。

    據中國三峽集團三峽梯調中心初步預測，今日此輪洪水達到頂峰後將緩退，但21日左右，三峽水庫可能迎來新一輪洪水。

    習近平昨主持中央政治局常務委員會防汛會議時表示，目前防汛進入「七下八上」，意即7月下旬至8月上旬的階段，他強調，目前長江流域中上游降雨偏多，黃河中上游、海河、松花江、淮河流域會是下一波可能發生「較重災情」的區域。

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