長江「第2號洪水」發威！ 中國多地急發一級「應急響應」

中國水利部17日上午宣布，「長江2020年第2號洪水」在上游形成，三峽大壩入庫流量快速上漲中，洪水更以每秒5萬9000立方公尺的流量湧入三峽大壩，超越第1號洪水時的流量，中國多地更把防汛「應急響應」提升為一級。圖為三峽大壩日前放水應對洪患。（法新社）

2020-07-18 00:01:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域一帶持續強降雨，多地傳出洪澇災情，中國水利部17日上午宣布，「長江2020年第2號洪水」在上游形成，三峽大壩入庫流量快速上漲中；洪水在晚間8點更以每秒5萬9000立方公尺的流量湧入三峽大壩，超越第1號洪水時的流量，中國也緊急將多地區防汛「應急響應」提升為一級。

根據《湖北日報》報導，中國今年入汛以來最猛洪峰沖向三峽樞紐，洪水以每秒5萬9000立方公尺的流量湧入三峽水庫，超過此前1號洪峰（每秒5萬5000立方公尺）。「然而，巍巍大壩鎖大江，三峽樞紐攔蓄後，洪水下泄流量減至3萬2500立方米/秒，削峰率最高達4成。」

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據《央視新聞》報導，受持續強降雨影響，湖北恩施清江河水位持續上漲，17日下午恩施水位站流量超每秒3800立方公尺，水位超過418.9公尺。湖北恩施水利防汛抗旱分指揮部發布通知，決定自17日下午4點半起將恩施城市防洪應急響應由二級提升為一級。

另外，受長江高水位、降雨和上游來水影響，17日晚間8點，水陽江水碧橋站水位13.35米，超警戒2.85米；石臼湖蛇山站水位12.86米，超警戒2.46米。據氣象、水文預報，預計水陽江、石臼湖水位仍呈上漲趨勢，且高水位將維持較長時間。江蘇南京市防指決定，晚間10點起，啟動南京市水陽江、石臼湖區域防汛一級應急響應。

《央視新聞》報導指出，中共中央政治局常務委員會17日召開會議，研究部署防汛救災工作，中國國家主席習近平主持會議並發表重要講話。習近平強調，各有關地區、部門和單位要始終把保障人民生命財產安全放在第一位，採取更加有力措施，切實做好防汛救災各項工作。

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