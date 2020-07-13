下令封口！三峽大壩危急？長江防汛人員撤離令曝光！

長江流域近期洪災氾濫，三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。圖為三峽大壩洩洪。（法新社檔案照）

2020-07-13 20:07:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近期洪水氾濫成災，三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。中國一名第一線抗洪防汛人員向外媒爆料，近日上級宣傳部門發了撤離令，卻規定他們不准談論水災的消息，推測長江上游可能已破圍潰堤，質疑官方封鎖消息，是要讓下游的民眾去死嗎？

據《希望之聲》報導，中國近期連續暴雨，多個省分遭到洪災侵襲爆發洪災，而根據一份江蘇省機關單位發布通知顯示，「當前長江防汛形勢嚴峻，長江流量已超每秒8萬立方米，根據江心洲人員撤退預案，為確實做好轉移撤退準備工作，省水利廳將派工作組前往檢查撤退方案落實情況」。

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一名化名「金先生」的第一線抗洪防汛人員向《希望之聲》透露，他所在的區域距離長江主幹道約3公里左右，他防汛的區域是在長江支流裡，「但是雨勢洪水迅猛，它是一個大圍區，因爲江南地區大部份都是一個一個的圍區，由此推斷長江主幹道的水應該是相當大！因爲我估計是主幹道也許已破圍口，就是上游的圍口破掉了。」他質疑中國政府不公佈消息，也沒看到媒體報導，直呼太不可思議。

「金先生」還說，近日「上級的宣傳部門」向他們發了一份通知，規定不准談論有關水災的消息，內容為：「轉上級通知，@所有同志，剛接通知要求，今後在防汛工作中有關險情處置和有關雨情、汛情分析等的宣傳，必須要經市防汛指揮部的審覈同意，不得擅自對外宣傳報道和發佈！」

「金先生」對此質疑，這臨時發出的通知不允許他們談論水災的消息，到底是什麼意思，「那要是三峽大壩真的倒掉了的話，讓下游的百姓去死了嗎？政府什麼也不管？」

「金先生」憂心地說，希望國內外有良心的媒體要關注三峽大壩的汛情，強調三峽大壩水災嚴重官方卻隱瞞實情，呼籲外界關注長江水災危急的情況，因為情況比「病毒還危險」。

中國近期連續暴雨，長江流域近期洪災氾濫，中國國家防汛抗旱總指揮部在12日緊急將防汛三級應急響應提升至二級，中國「中央氣象台」預報指出，明（14）日起長江中下游一帶將再度發生強降雨，部分地區甚至有可能出現豪雨。

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