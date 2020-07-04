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影片曝光！ 中國張家界小學遭洪水沖毀 學童當場嚇哭

近日網路上流傳一段影片，2日湖南省張家界慈利縣一間小學遭洪水沖毀，多名學童滿身泥濘站在操場上大聲哭喊，對此當地政府證實，確實有發生學校被洪水沖毀事件，但並沒有人員傷亡。（圖擷取自微博）

近日網路上流傳一段影片，2日湖南省張家界慈利縣一間小學遭洪水沖毀，多名學童滿身泥濘站在操場上大聲哭喊，對此當地政府證實，確實有發生學校被洪水沖毀事件，但並沒有人員傷亡。（圖擷取自微博）

2020-07-05 00:19:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨不斷，加上長江、黃河上游同步洩洪，下游省市災情更形惡化，中國中央氣象台也連續一個月發布暴雨預警。近日網路上流傳一段影片，2日湖南省張家界慈利縣一間小學遭洪水沖毀，學童們滿身泥濘站在操場上大聲哭喊，對此當地政府證實，確實有發生學校被洪水沖毀事件，但並沒有人員傷亡。

綜合中媒報導，中國南方連日暴雨，導致許多地區引發山洪災害，推特和微博瘋傳一段影片，湖南省張家界慈利縣發生洪災，新安小學被洪水沖毀，現場多名學童滿身泥濘站在操場的遊樂設施上不斷哭喊，教室門窗和操場圍欄滿目瘡痍，四處都是泥水以及各種樹枝，甚至傳出有學生遭洪水沖走。

對此，慈利縣政府辦公室工作人員表示，這起事件發生在2日上午10點35分左右，由於趙家崗新安村短時普降暴雨達50毫米以上，引發山洪衝擊新安小學教學樓後牆，導致教室門窗、操場圍欄毀損。

該工作人員稱，校方事後立即撤離該校教師3名、學生26名，「我們了解到的情況是，學生都已安全回家了。」直指學生遭洪水沖走是謠言。

慈利縣政府人員表示，學校確實遭洪水沖毀，不過並沒有人員傷亡，強調學生遭洪水沖走是謠言。（圖擷取自微博）

慈利縣政府人員表示，學校確實遭洪水沖毀，不過並沒有人員傷亡，強調學生遭洪水沖走是謠言。（圖擷取自微博）

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