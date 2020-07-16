三峽大壩是個錯？ 中國專家曝大缺陷：不是淹重慶就是淹武漢

長江流域近期洪災氾濫，三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。圖為三峽大壩洩洪。（法新社檔案照）

2020-07-17 00:35:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近期洪災不斷，三峽大壩潰堤疑慮也再度引起外界關注。對此，中國著名水利工程專家黃萬里之子、美國馬里蘭大學機械博士黃觀鴻表示，由於三峽水庫是個狹長型水庫，當上游從重慶金沙江下來很大流量，庫尾巴就「翹起來」，可能把重慶淹了，若洩洪又遇到夏天水量大，下游武漢就可能被淹了。

中國連日降下暴雨，讓自古以來就容易發生水患的長江流域，再度傳出多處洪水災情，除了水情監控資訊13日晚間突然停擺長達6小時，第一線防汛人員更向外媒爆料，三峽大壩已經進行「超級洩洪」，甚至連中媒也以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，報導三峽大壩汛情。

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中國著名水利工程專家黃萬里的兒子黃觀鴻近日接受《新唐人》 專訪時表示，當年在三峽大壩建設評估會上，父親黃萬里反對大壩修建工程，是因為重慶和武漢兩大城市的江河幹流上「不允許建大壩的」，即使修建也不能防止夏季汛潮，而這也是三峽水庫設計時最大的缺陷。

黃觀鴻說，三峽水庫長600公里、寬度平均只有一公里，是一個狹長型的水庫，庫頭在三峽大壩，庫尾在重慶與嘉陵江口，當上游從重慶金沙江下來的很大的流量，很急水流進來，水庫一時難容下如此龐大的水量，因此庫的尾巴是要「翹起來的（往上淹）」。

黃觀鴻說，三峽大壩水位千萬不能超過150公尺，因為「不知道明天從重慶那邊下來多大的每秒幾萬立方米的水」，如果下得大，三峽大壩水位升到157公尺，那絕對受不了；160公尺的時候，如果來的是每秒5萬、甚至於7萬立方米，那麼大的速度、那麼大流量，重慶「整個尾巴翹得就把朝天門的門洞都淹了」。

黃觀鴻說，主要街道都淹了就變成水鄉澤國了，代表水漫金山，也可說是重慶就完了，「可是你要保重慶，就把壩前水位，從150幾你就降，怎麼降呢？多放水、多放水，如果武漢那邊也水大、夏天也是水大，那武漢就要被淹了，所以捉襟見肘」。

當被問到三峽大壩，其實沒有太多的防洪功能時？黃觀鴻表示：「對，我父親早就說過，在兩個大城市的江河的幹流上是不允許建大壩的。」但他也認為，三峽大壩仍有正面作用，「它會削峰，它會把那個洪峰給你削減」，但「不敢放超過四萬秒立方洩洪在三峽大壩那，現在只放三萬五」。

黃觀鴻也感嘆地說，三峽大壩有它的功效，花那麼多錢有功效，但是環境方面造成的損害、淹沒的土地、淤積的情況，「還有其他的一些次生（間接造成）的災害，這對下游清水下洩造成的災害就很厲害了」。

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