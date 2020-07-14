中官媒稱「北京4.1萬人捐5.1萬噸血」 網笑：北京人都大象？

武肺肺炎發源地中國近日天災頻繁，首都北京傳出鬧血荒的情形；然而，中國官媒在宣傳民間捐血情形時，竟誇大指「有4.1萬名勞工和學生捐血5.1萬噸」，引起大批網友分享譏諷說「北京人都是大象啊？」（圖擷取自Twitter）

2020-07-15 00:29:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，病毒發源地中國近日天災頻繁，首都北京傳出鬧血荒的情形；然而，中國官媒在宣傳民間捐血情形時，竟誇大指「有4.1萬名勞工和學生捐血5.1萬噸」，引起大批網友「分享」，譏諷說「北京人都是大象啊？」

綜合媒體報導，中國北京市10日召開武漢肺炎記者會，中國官媒在會後報導指出，北京紅十字血液中心主任劉江表示，疫情期間血液保障面臨前所未有的困難情況，北京市第一時間啟動「無償捐血」協調工作，從1月份至今，已有1266家企業、高校的4.1萬多位員工和學生，總共捐血5.1萬噸，讓北京市平穩渡過血液供應困難時間。

請繼續往下閱讀...

在中媒的官宣報導發出後，有許多眼尖網友發現數據過於誇大，紛紛轉貼諷刺說，「人均捐血1.24噸」、「北京人身體硬朗，爺們有的是血給黨」、「天子腳下，超人一等，其實我是信的，一個個上口齊天下口齊地的，身上的血翻江倒海，平均每人一噸多實在算不了什麼」、「尼瑪北京人都是大象啊？人均能抽1噸多的血？就是大象也要被抽死了吧」。

經查後發現，許多轉發中國官宣的媒體已將「噸」改為「單位」，但仍有些未更正。

在中媒的官宣報導發出後，有許多眼尖網友發現數據過於誇大，紛紛轉貼諷刺；目前有許多轉發中國官宣的媒體已將「噸」改為「單位」，但仍有些未更正。（圖擷取自Twitter）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法