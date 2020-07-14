就為126元過路費？北京鎮壓西紅門抗議 村民慘叫「救命啊」

中國北京大興區的西紅門鎮，居民不滿當局在嚴峻疫情下，還強行徵收形同「過路費」的「出入通行證」費用，12日爆發抗議，當局隨即派遣公安鎮壓衝突，衝突中，頻頻傳出棍棒重擊聲與呼喊「救命啊」的慘叫聲。（圖擷取自Youtube）

2020-07-14 22:44:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市大興區的西紅門鎮居民不滿官方在嚴峻疫情下強徵「出入通行證」費用，形同「過路費」，不繳費就不得通行，12日爆發抗議，當局隨即派公安鎮壓，曝光的畫面中頻頻傳出棍棒重擊聲與呼喊「救命啊」的慘叫聲。

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未斷絕，北京市大興區轄下的西紅門鎮最近從「疫情高風險區」降為「中風險區」，本月9日公告，指稱為了防疫工作需要、保障村莊安全環境，將實施出入管制，規定居民須在本月10日至13日期間辦理出入證，每人收取人民幣30元（約為台幣126元）的「綜合服務費」，不繳費就沒有證件、沒證件就不得通行，未按規定時間辦理者將視為放棄居住權，日後不得進村。

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嚴峻疫情之下，當地民生艱難，這項政令立即引爆居民不滿，怒罵是「過路費」，大批居民12日聚集在出入口的「登記處」抗議，並拒絕繳費，卻遭當局出動大批公安鎮壓，至少一人被抓捕。

12日網路上流傳多部關於「西紅門騷亂」的影片，其中一則標題為「北京大興區西紅門一村 警民衝突 反了」的15秒影片中，當地一名婦人苦笑說，「一個人30塊錢出門費，不給錢就揍你喔，哈哈看看這警察（公安）厲害不厲害？每人要30（元），不給30塊錢，完了，以後就不讓你走」。

另一則標題為「北京大興區西紅門警民衝突」的15秒長的影片中，現場人聲喧囂，大批群眾圍觀，現場畫面中傳出多起重擊聲與慘叫聲，旁人驚呼「打人了」，人群騷動，狀況十分混亂。

還有一則名為「合法維權也不行。看來公安現在還能發下來工資」的影片顯示，被公安抓捕的白衣男子掙扎大喊，「你們幹什麼？我們維權不行嗎」？白衣男子被公安壓倒在地後持續慘叫「救命啊，救命啊，救命啊」，一旁還有另一名同樣被壓倒在地的男子面向下地趴在地上，男子身上的公安仍不停施力壓制。

還有一則標題為「北京大興西紅門一村反抗進行時1」的10秒長影片中，擁擠的人群中，傳出有男子喝斥，「打人的出來，打人的出來」，一旁的女子驚呼，「打人了？」

西紅門鎮政府人員14日接受《新唐人電視台》訪問時表示，出入證登記制度是當局統一下達的防疫工作，但收取費用則由每個村自訂。

而目前尚未有中國官媒報導此事。

相關影片

白衣男子被公安壓倒在地後持續慘叫「救命啊，救命啊，救命啊」。（圖擷取自Youtube）

北京市大興區的西紅門鎮在本月9日發布居民公告通知，指為了防疫工作需要、保障村莊安全環境，將辦理出入管制。（圖擷取自推特）

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