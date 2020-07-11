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    武漢肺炎》結束了？北京連喊五天「加零」 中國僅增2例境外

    北京連續五日喊出單日零新增，中國10日單日新增病例2例。圖為北京民眾在市場採買情況。（路透）

    北京連續五日喊出單日零新增，中國10日單日新增病例2例。圖為北京民眾在市場採買情況。（路透）

    2020-07-11 09:40:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京爆發境內二次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，多例確診與大型農畜水產市集「新發地批發市場」相關，中國官方數據不到30日便呈現落幕趨勢；截至10日正好滿一個月，據中國、北京衛健委數據，北京喊出連5日「加零」，中國10日單日新增病例僅2例，皆為境外移入。

    根據中國國家及北京衛健委統計數據，中國10日單日無新增死亡病例，新增確診病例共2例，均為境外輸入，分別為遼寧1例及廣東1例。北京方面，10日無新增確診病例及疑似病例，治癒出院病例12例，另新增「無症狀感染者」1例。

    北京連續多日喊出個位數新增病例，自本月6日起更喊出連續「加零」，截至中國官方最新統計，今日為連續第5日零新增；自6月11日0時至7月10日24時，北京累計本地確診病例共335例，截至最新統計共84例出院，在院病例數為251例，尚在觀察的「無症狀感染者」共22例。

    截至中國衛健委最新統計，中國累計死亡病例共4634例，累計確診病例則有8萬3587例，現有確診病例中含3例重症在內，共有330例。

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