美眾院外委會共和黨領袖：對中共最嚴厲懲罰是承認台獨

美國眾議院外委會共和黨領袖麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）。（法新社）

2020-07-11 08:42:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院外委會共和黨領袖麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）接受外媒專訪，談及中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫過程的責任，世界衛生組織的失職，以及台海局勢，並直言對中國「最嚴厲的懲罰措施就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性」。

《美國之音》專訪美國眾議院外委會共和黨領袖麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX），針對眾議院外交事務委員會共和黨公布的武漢肺炎起源報告，麥考爾認為，去年12月開始，中國應該向世衛通報與SARS相似的「新病毒」，但他們卻是拘捕一聲，銷毀實驗室樣本。他也將矛頭指向世衛秘書長譚德塞，認為他有些像是中共的人選，帶著世衛接受中共謊言，他直言譚德塞似乎把和中共搞好關係置於全球健康之上。

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麥考爾也談到美國退出世衛一事，他認為美國需要參與世衛，但世衛就像在「試用期」，必須進行改革，他再度砲轟譚德塞，認為他應該下台，世衛組織需要加強。

另外《美國之音》也詢問麥考爾，對於台海問題，美國還應該採取什麼行動。麥考爾說，美國向台灣出售F16，協助台灣自衛，對於中國的進逼，「最嚴厲的懲罰措施就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性」，那將是非常重大的外交政策決策。

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