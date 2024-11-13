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    泰國佛教節慶熱鬧遊行 大象突抓狂摔人致1死2傷

    泰國近日傳出大象襲擊事件，1名婦人不幸重傷身亡。（本報合成，擷取自monthiramoonkrasa/TikTok）

    泰國近日傳出大象襲擊事件，1名婦人不幸重傷身亡。（本報合成，擷取自monthiramoonkrasa/TikTok）

    2024/11/13 13:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部汶干府近日舉行佛教節慶活動，當天吸引8000多人共襄盛舉。遊行期間1頭大象在隊伍中突然失控，造成1死2傷的悲劇。

    綜合泰媒報導，汶干府巴卡縣一座寺廟10日進行供僧衣節遊行儀式，佛寺高僧及主辦方分別坐在10多頭大象的背上，孰料1頭年輕大象突然發怒，將坐在背上的2名女性甩落地面受傷，其中1名47歲女子帕麗重傷不治。另名61歲男子頌蓬也被象鼻打飛，撞上停放的機車且胸部重傷，醫護人員迅速將傷者送往當地醫院治療。

    目擊者表示，當時遊行隊伍從寺廟正門出發，沿路民眾陸續向大象餵食香蕉和甘蔗。他推測可能是因為天氣太熱，加上有些人故意拿食物戲弄，才會使年輕大象出現憤怒及抓狂的行為。當時這頭大象先是大力搖頭，隨後狂奔引起恐慌，周圍人群爭相避開。大象的突然暴怒讓象伕也無法控制，導致這場悲劇發生。

    @monthiramoonkrasa #ช้าง #งานกฐิน ♬ เสียงต้นฉบับ - มนธิราไทบ้านทีวีช่อง83????????????????

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